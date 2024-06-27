Жители Киранца сочли несправедливыми компенсации за имущество

27 июня 2024, 05:15

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После делимитации азербайджано-армянской границы жители села Киранц получили компенсации за утраченное имущество, хотя некоторые сельчане по принципиальным соображениям отказываются от денег. Суммы выплат удовлетворили только часть жителей: те, кто лишился сельскохозяйственных угодий, сомневаются, что смогут прокормить свои семьи без участков.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации. Один из участков границы проложен по территории села Киранц Тавушской области Армении. Жители Киранца могут пользоваться старой дорогой, участок которой должен отойти Азербайджану, пока не будет построена новая дорога. 23 июня власти объявили, что новая дорога будет готова через два месяца.

Новая дорога будет проходить через Ачаркут и примыкать к существующей трассе в Киранц, для этого дорогу Киранц - Ачаркут расширят, чтобы она стала проходимой и для грузовиков, заявил 21 мая представитель правительства. Власти планируют также построить еще один мост примерно в 200 метрах от действующего моста, который оказался на территории Азербайджана.

Ситуация в Киранце спокойная, несмотря на близкое расположение азербайджанцев, заявил корреспонденту "Кавказского узла" староста села Камо Шагинян.

По его словам, установлены пограничные посты, а саму границу охраняют армянские пограничники. "Противник (находится) довольно близко к селу. Вдоль границы установлены столбы и проведена изгородь из колючей проволоки. Далее за столбами 50 метров – нейтральная полоса, и такая же изгородь из колючей проволоки на азербайджанской стороне", – рассказал он, добавив, что каких-либо конфликтов не возникало.

Шагинян отметил, что власти обещали построить новую школу в более безопасной части села. "Местная школа – средняя, в ней учатся 46 учеников. Ученики старших классов – с 10-го по 12-й – посещали школу в соседний селах Неркин Цахкаван и Саригюх. Если построят школу и для старших классов, в селе будет около 70 учеников", – пояснил он (в Армении 12-летнее трехуровневое обучение: начальная школа – с первого по четвертый классы, средняя школа – с пятого по девятый классы, старшая школа – с 10-го по 12-й классы, – прим. "Кавказского узла").

По словам старосты, после делимитации границы под контроль Азербайджана перешли не только частный дом и несколько строений, но и несколько десятков земельных участков. Комментировать вопрос компенсаций Шагинян отказался, указав, что не хочет вмешивается во взаимоотношения государства с гражданами.

Жительница села Киранц Ханум Тамразян перенесла свой домик-вагончик в безопасное место, так как ее садовый участок, где стоял домик, перешел под контроль Азербайджана. "Мне компенсировали ущерб", - заявила она "Кавказскому узлу", не пожелав назвать сумму компенсации.

Правительство постановило компенсировать ущерб жителям Киранца, однако само решение и метод расчета компенсаций не опубликованы. "Это секретное решение, так как касается вопросов делимитации государственной границы"", - заявил еще в конце мая премьер-министр Никол Пашинян в интервью "Радио "Азатутюн". При этом более 30 жителей Киранца тогда же в мае заявили об отказе от компенсаций.

Абгар Симонян владел участком площадью порядка восьми тысяч квадратных метров и выращивал пшеницу. После делимитации половина участка оказалась, по его словам, за колючей проволокой.

"Как буду возделывать вторую половину, не знаю. Мне предлагают компенсацию около 12,5 миллиона драмов. Но в семье разногласия на этот счет. Я согласен, а вот мой сын – нет, говорит, это проклятые деньги", – заявил он в сюжете "Радио "Азатутюн".

Агван Назарян считает предложенную компенсацию низкой. "В зависимости от категории земельного участка оценивают сумму компенсации. Если участок сельскохозяйственного значения – три тысячи драмов за квадратный метр оценивают, если приусадебный – пять тысяч драмов за квадратный метр. Столько стоят три-четыре килограмма помидоров. Но у человека отбирают участок, который его кормил, нужно учесть это при расчетах", – заявил он.

У Назаряна был участок в девять тысяч квадратных метров, на котором он выращивал пшеницу. "В год четыре-пять тонн урожая собирал. Держал свиней, скот, кур. Сегодня нас лишают земли, я остаюсь без земли, что мне возделывать, чтобы прокормить детей? Не знаю, чем все это закончится", - сказал селянин в сюжете.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области, а затем и в других областях Армении начались массовые протесты. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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