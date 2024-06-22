22 июня 2024, 04:01

Армянские силовики изъяли авто Самвела Шахраманяна

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Спецназ полиции Армении взломал ворота представительства Нагорного Карабаха в Ереване и конфисковал служебный автомобиль президента непризнанной республики Самвела Шахраманяна. 

Как писал "Кавказский узел", бывший глава села Атерк в Нагорном Карабахе 13 июня Вардан Григорян подвергся жесткому задержанию в Армении. Силовики вытащили его из машины, оставив несовершеннолетних детей Григоряна одних на дороге, заявил адвокат. До этого, в конце мая, в Армении были задержаны бывший мэр Степанакерта Давид Саргсяна и бывший мэр Аскерана Айк Шамирян. Всем задержанным главам общин вменяют хищения общинного имущества, рассказал бывший карабахский омбудсмен. 

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Автомобиль, обслуживавший Самвела  Шахраманяна в должности президента Нагорного Карабаха с 7 июня был опечатан полицией, но оставался на территории представительства непризнанной республики, так как не было решения суда о его изъятии. Только 21 июня спецназ взломал ворота, вызвал эвакуатор и конфисковал машину, сообщил адвокат Роман Ерицян. 

Он подчеркнул, что «сотрудники правоохранительных органов Армении не дождались прибытия адвоката, а применили силовые методы». Видео с действиями полицейских Ерицян опубликовал на свой странице в соцсети. 

Во время конфискации машины Шахраманяна следователь полиции сообщил журналистам, что авто изымается в рамках уголовного дела, детали которого не раскрываются по соображениям тайны следствия. Он подчеркнул, что «действия полиции  полностью правомерны», поскольку с машиной необходимо провести следственные действия. 

Действия армянских силовиков в представительстве Нагорного Карабаха обусловлены недавним заявлением Шахраманяна, считает карабахский  общественный деятель Арен Егиазарян.

13 июня Шахраманян заявил,  что Армия обороны Нагорного Карабаха до последнего подчинялась Армении. Возражая публично заявлениям премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Шахраманян подчеркнул, что «Арцах сдал Азербайджану власти Армении, а не новоизбранная  в августе 2023 года  власть республики».

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Примечание:

"Евросоюз направил 15 миллионов евро на поддержку карабахских беженцев", "Глава карабахского села Атерк пожаловался на действия армянских силовиков", "Карабахские активисты сочли политическими задержания бывших глав общин". 

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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