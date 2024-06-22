Беженцы из Нагорного Карабаха посетовали на низкие зарплаты в Армении

22 июня 2024, 04:51

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Власти Армении возможности программы по трудоустройству для беженцев из Нагорного Карабаха. По их данным, в настоящее время более 10 тысяч вынужденных переселенцев трудоустроены. Устроиться на работу в Армении довольно проблематично, к тому же очень низок уровень зарплат, посетовали опрошенные "Кавказским узлом" беженцы.

Как информировал "Кавказский узел", 30 мая беженцы из Нагорного Карабаха заявили о недостаточной, по их оценке, помощи властей Армении и проблемах со сдачей документов для оформления гражданства страны. 15 июня власти Армении объявили о начале приема заявок от беженцев из Нагорного Карабаха на получение жилья, указав обязательным условием наличие гражданства. Беженцы, однако, отметили, что получение гражданства сопряжено с волокитой, а жилье власти предлагают преимущественно в сельской местности.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. В ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

Министерство труда и социальных вопросов Армении 21 июня сообщило, что в рамках государственной поддержки беженцев из Нагорного Карабаха действует три направления для их трудоустройства. Это профессиональное обучение и последующее трудоустройство, практически подготовка и трудоустройство, а также одновременно обучение и практика с последующим трудоустройством.

«Вынужденный переселенец за три месяца время обучения и практики получает ежемесячную стипендию от 50 тысяч драмов и чуть больше... По данной программе предусмотрено участие 1000 человек, но правительство 20 июня приняло решение оказать содействие еще 500 вынужденным переселенцам», - сообщила сотрудница ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, с октября 2023 года по настоящее время более 10 тысяч беженцев трудоустроены в сфере здравоохранения, образования, услуг. «Вынужденные переселенцы, ищущие работу, могут обратиться в 49 региональных отделений Единой социальной службы, действующих по всей территории республики Армения, получить оперативную консультацию и получить направление по программам. На сайте министерства по социальным вопросам Армении размещено более 3500 вакансий от медиков до рабочих саночистки», - отметила она.

Трудоустройство является главной проблемой для вынужденных переселенцев, это одна из основным причин для эмиграции из Армении, заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель «Центра защиты основных прав народа Арцаха» Артак Бегларян.

По его словам, точной статистики, сколько среди беженцев безработных, нет, но большинство из них пытаются заниматься частным предпринимательством, торговлей, сельским хозяйством. Многие мужчины занимаются частными пассажироперевозками, если есть автомобиль.

По неофициальным данным, до мая 2024 года из Армении уехало до 15 тысяч карабахцев, но с началом школьных каникул уехавших стало больше, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель Нарине Газарян.

Люди уезжают из-за отсутствия возможности зарабатывать.

«Люди уезжают из-за отсутствия возможности зарабатывать. В Армении низкие зарплаты. В некоторых местах их выплачивают нестабильно. А квартплата и потребительская корзина настолько высоки, что люди не видят перспективы зарабатывать столько, чтобы семья жила достойно», - сказала Газарян. Она также отметила, что правительство Армении отказалось снимать запрет не принимать на работу в правительственные структуры без гражданства Армении, что сильно сужает возможность трудоустроиться по специальности.

Беженцы из Нагорного Карабаха рассказали корреспонденту "Кавказского узла", с какими проблемами при трудоустройстве столкнулись после приезда в Армению.

Беженка из Степанакерта Ахавни Карапетян рассказала, что в Армении нашли подработку, но муж и сыновья столкнулись с трудностями при поиске работы. «Если женщинам удалось найти хоть какую-то работу, то для мужчин найти работу, чтобы полноценно обеспечивать семью, невозможно. Кроме того, мы не видели перспективы иметь свое жилье в Армении, а по жилищной программе нам придется ждать годы. Наши сбережения уходили на квартплату. Поэтому было принято решение уехать. В другой стране мы устроились, каждый нашел занятие, приобрели жилье. Сейчас заняты оформлением всех документов», - рассказала она.

Андрей Саркисян работал в Нагорном Карабахе в силовых структурах. В Армении, по его словам, в силовые структуры его не берут на работу, так как у него нет гражданства. "Я не хочу пока принимать гражданство Армении, потому что не знаю, что это даст мне и моей семье, кроме работы. Я еще надеюсь, что Арцах (Нагорный Карабах) будет наш, будет коллективное возвращение под международные гарантии. Я хочу сохранить гражданство и прописку Арцаха (Нагорного Карабаха). А в Ереване занимаюсь частными перевозками, чтобы семья не голодала. Финансовая государственная поддержка уходит на квартплату", - сообщил он.

Семья Мишы Григоряна состоит из трех человек. Недавно они уехали из Армении. «Все программы, которые предлагает правительство, не предназначено для малочисленных семей и людей с высшим образованием, даже если мы окончили университеты Армении... За время летних каникул попробуем обосноваться в одном из европейских регионов, где стабильность, уважение к людям и хорошая образовательная система", - сказал он.

Анжела Саргсян воспользовалась программой подготовки и трудоустройства правительства, сейчас она проходит практику на одном из предприятий Армении. «Через три месяца, возможно, я останусь здесь работать, а пока только приобретаю навыки. Уже месяц работаю, но мне не выдали стипендию. Звонила в правительство, сказали, что деньги переведены, владелец предприятия должен выдать. А менеджер компании говорит, что выдаст вместе с зарплатой работников. Продолжаю обучение и жду», - рассказала женщина.

«В Арцахе (Нагорном Карабахе) я работала в правительстве и преподавала в школе. В Армении работы подходящей для меня не нашлось. Пробовала в школе поработать, но здесь такая мизерная зарплата и нагрузка высокая. В Арцахе (Нагорном Карабахе) за такую нагрузку я получала в два раза больше. Решила заняться частным предпринимательством. Занимаюсь кондитерскими изделиями. Пока дохода нет, но надеюсь, что у нас все получится. А если не получится зарабатывать, мы, наверное, уедем на заработки в другую страну. В Армении нам ничего не светит, так как дети уже совершеннолетние, а мы с мужем еще не пенсионеры, поэтому никаких программ поддержки для нас нет», - рассказала Жанна Хачатрян.

Бабкен Саргсян признался, что работу можно найти на стройке в качестве рабочего или водить такси. «Я бы устроился в армию или в полицию, но без гражданства туда не берут. Поэтому вынужденно таксую»», - сказал мужчина. Он добавил, что из-за учебы детей вынужден арендовать жилье в городе, но государственной поддержки не хватает на арендную плату, поэтому он вынужден добавлять из заработанных.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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