19 июня 2024, 05:07

Грузинские и турецкие болельщики устроили массовую драку перед матчем на Евро-2024

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Массовая драка между болельщиками сборных Грузии и Турции произошла перед матчем двух команд на чемпионате Евро-2024, участие в ней приняли несколько десятков человек, их пришлось разнимать полицейским.

Болельщики сборных Грузии и Турции подрались перед матчем команд в первом туре группового этапа чемпионата Евро-2024 18 июня.

До начала стартового свистка грузины и турки начали закидывать друг друга стаканами с пивом, затем началась массовая драка. Сектор турецких болельщиков находился сразу за воротами, рядом с ними на углу сидели грузинские болельщики. Часть фанатов вскочила со своих мест и устраила потасовку. Кроме того, болельщики продолжила закидывать друг друга разными предметами, пишет ТАСС.

Участие в драке приняли несколько десятков человек с обеих сторон, из пришлось разнимать полицейским, сообщает "Спорт 24".

Матч сборных завершился победой Турции со счетом 3-1, единственный мяч за грузинскую сборную забил на 32 минуте Жорж Микаутадзе, информирует "Чемпионат".

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу Евро-2024 проходит на десяти стадионах в Германии, участие в нем принимают 24 сборные. Финальный матч состоится 14 июля в Берлине, говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Ранее "Кавказский узел" писал, что игроки сборных Грузии и Турции подрались на матче Чемпионата Европы по баскетболу в сентябре 2022 года. За потасовку обе сборные были оштрафованы, также штрафы были выписаны трем игрокам грузинской сборной и одному турецкому баскетболисту.

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Примечание:

"Дагестанский борец дисквалифицирован за драку", "Создание академии "Динамо" в Дагестане вызвало непонимание болельщиков "Анжи", "Анжи" лишился лицензии на фоне многомиллионных долгов перед игроками".

Автор: "Кавказский узел"

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