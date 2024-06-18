Пять пострадавших остаются в больницах после столкновений у парламента Армении

18 июня 2024, 16:36

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Врачи оценили состояние троих пострадавших при столкновении с силовиками у парламента Армении как тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней тяжести, сообщил Минздрав. 11 участников столкновений обвинены в групповом хулиганстве, еще один - в участии в массовых беспорядков, восемь из них помещены под арест, отчитался Следком.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня силовики стянули спецтехнику, в том числе водометы, к зданию парламента, куда прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе столкновений противников премьера с полицией силовики применили светошумовые гранаты. 98 участников акции протеста были задержаны. По данным Минздрава на сегодняшнее утро, в результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку. К13 июня в больницах оставались семь пострадавших. Следком сообщил, что медпомощь понадобилась 18 силовикам.

Состояние двух пациентов врачи оценивают как средней тяжести, еще трех – легкое, заявил Минздрав Армении. МВД Армении сообщило, что силовики, раненые в ходе столкновений, выписались после оказания первой медицинской помощи. Разгон акции протеста раскритиковали несколько десятков политических силы, инициативных групп, правозащитных, общественных, журналистских организаций, а также армянское духовенство.

В медицинских учреждениях получают лечение пять пациентов, получивших ранения в ходе разгона протеста на проспекте Баграмяна, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Минздрава Армении Мариам Цатрян.

По ее словам, состояние двух пациентов врачи оценивают как средней тяжести, еще трех – легкое. "Вид травм и степень ранения является врачебной тайной и не подлежит публикации", - отметила она.

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян сообщил, что полицейских, получающих лечение в больницах, нет. «Все они были выписаны после получения первой медицинской помощи», - заявил он «Кавказскому узлу».

В уголовном деле по факту столкновения полиции с манифестантами фигурируют 12 человек, восемь из них заключены под стражу, сообщили «Кавказскому узлу» в пресс-службе Следственного комитета Армении.

По словам представителя ведомства, один фигурант дела обвиняется в участии в массовых беспорядках, остальные 11 – в групповом хулиганстве. "Следствие обратилось в суд с ходатайствами об аресте 11 фигурантов дела. По восьми из них суд удовлетворил ходатайство, двух – отправил под домашний арест, еще одному меру пресечения избрали подписку о невыезде», - отметил сотрудник пресс-службы. Еще один человек, обвиняемый в групповом хулиганстве, объявлен в розыск, добавил представитель следствия.

Инициативная группа пяти адвокатов обеспечивает правовую защиту всех арестованных в ходе протеста 12 июня, заявил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Арсен Бабаян, входящий в инициативную группу. Помимо него в инициативную группу входят адвокаты Рубен Меликян, Вараздат Арутюнян, Сергей Арутюнян и Ваан Ованнисян.

Жесткие действия силовиков и применение светошумовых гранат против манифестантов и представителей СМИ осудили армянское духовенство, несколько десятков политических силы, инициативных групп, правозащитных, общественных, журналистских организаций.

Еще девять правозащитных и журналистских организаций осудили насилие в отношении журналистов и операторов. Еще две международные организации Международный институт прессы и Amnesty International заявили о необходимости расследовать действия силовиков.

Напомним, что сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 9 июня проводили круглосуточную акцию протеста с требованием отставки премьер-министра у здания парламента. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам на два месяца отложила обсуждение инициативы из-за отсутствия основного докладчика, а внеочередное заседание парламента, назначенное на 17 июня, было сорвано из-за неявки на него парламентского большинства.