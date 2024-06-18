Международный институт прессы потребовал реакции Еревана на применение силы к журналистам

18 июня 2024, 12:47

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Власти Армении должны расследовать применение спецсредств силовиками 12 июня на акции протеста в Ереване, из-за чего не менее 10 журналистов, освещавших акцию, получили травмы. В стране должны быть обеспечены условия для безопасной работы сотрудников СМИ, заявил Международный институт прессы.

Как информировал "Кавказский узел", 12 июня во время протестов около здания парламента в Ереване силовики применили светошумовые гранаты, когда протестующие попытались прорваться в парламент. В результате пострадали около 100 человек.

Международный институт прессы призвал власти Армении расследовать инциденты, произошедшие 12 июня в Ереване, во время которых более 10 журналистов получили ранения при освещении протестов с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, а также обеспечить безопасную рабочую среду для всех сотрудников СМИ, передало сегодня ИА "Новости Армения".

Речь идет о столкновениях между силовиками и протестующими 12 июня около здания парламента в Ереване. Пашинян должен был выступить с обращением к парламенту, и силовики применили светошумовые гранаты после того, как протестующие попытались прорваться в парламент, отметил на своем сайте Международный институт прессы.

Травмы и ранения получили не менее 10 сотрудников СМИ

"По меньшей мере 10 журналистов и операторов получили ранения во время столкновений и разгона", – сказано в заявлении.

"Независимо от характера протестов, любое использование несоразмерной силы или насилия в отношении журналистов, выполняющих свою работу, неприемлемо. Любой, кто ответственен за использование несоразмерной силы, должен быть привлечен к ответственности", – приведены в заявлении слова заместителя директора IPI Скотта Гриффена.

Напомним, члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 9 июня проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении у здания парламента в Ереване. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян выбран кандидатом в премьеры. Он ранее призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового.

Акция протеста около парламента продолжилась 17 июня.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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