Жители Чечни посетовали на коммерциализацию Курбан-байрама

18 июня 2024, 05:54

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Дарить многодетным и малоимущим землякам мясо жертвенных животных во время Курбан-байрама обычно отправляются старшие члены семей, рассказали "Кавказскому узлу" жители Чечни. Они отметили, что традиция приносить в жертву баранов превратилась в бизнес, потеряв сакральное значение, мясо подорожало настолько, что не каждый может его купить.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня тысячи мусульман собрались на праздничные коллективные молитвы в мечетях регионов ЮФО и СКФО по случаю Курбан-байрама. В столице Дагестана перед праздником цены на баранину выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом, пожаловались махачкалинцы. Жители Кабардино-Балкарии поделились мясом жертвенных животных с теми, кто не смог купить мясо на фоне подорожания баранины.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку. Мясом животных, принесенных в жертву во время Курбан-байрама, принято угощать малоимущих людей, а также родственников и друзей.

Для жителя Грозного Абдуллы Алиева праздник Курбан-байрам с детства носил какую-то торжественно-печальную окраску.

«Барашка, предназначенного для заклания, покупали еще в январе. Он должен был быть без дефектов, возрастом не меньше года. Содержали животное обычно в отдельном закутке в сарае, кормили кукурузой, говорили, что от такой еды мясо бывает вкуснее. К самому жертвоприношению готовились тщательно. Обычно это действо проходило на заднем дворе, где хозяйские постройки. Большое внимание уделяли выбору ножа, точили его долго и тщательно. Приглашали муллу. Его приход означал, что нам, детям, нужно было идти в дом, чтобы мы не видели, как происходит жертвоприношение. Женщины тоже уходили со двора. Но мы уже знали, что будут резать барашка и было очень грустно», - поделился он 17 июня воспоминаниями с корреспондентом "Кавказского узла".

При этом, по его словам, дети не видели ни то, как разделывают барашка, ни крови на земле – это место засыпали печной золой. «Куски мяса, обычно по весу одинаковые, аккуратно заворачивали в плотную бумагу, а потом еще в чистое кухонное полотенце, и давали нам, детям, чтобы мы отнесли по указанным адресам. Но мы и так знали, куда нести. Обычно это были старики, чьи сыновья где-то далеко работают», - рассказал Алиев.

Он особо отметил, что никогда эти пакеты в дом, где жила многодетная, малоимущая семья не относили дети. «Даже если мы и порывались сделать это, нам домашние не позволяли. В такие дома обычно шла или бабушка, или старшая тетя, прихватывая еще что-то из вещей. Уже потом я понял, что таким образом наши старшие не хотели ранить детей из той семьи, если пакет с мясом принесет их сосед-подросток из более благополучной семьи», - добавил Абдулла.

Разительно изменился само действо, таинство заклания жертвенного животного.

«Многое меняется в жизни Чеченской Республики. Разительно изменился само действо, таинство заклания жертвенного животного», - сказал Алиев. По его словам, сейчас и этот обряд в Грозном поставлен на конвейер.

"Когда я предложил совершить жертвоприношение так, как это делалось при отце, во дворе нашего дома, то этому активно воспротивилось женское население нашего дома. Какие только доводы не звучали: «антисанитария, а в доме младенцы, могут увидеть (услышать) дети, что это будет стоить гораздо дороже, ведь нужно привезти муллу, а эта часть нашего общества в эти дни очень сильно востребована». И тут слово взяла моя внучка София, студентка философского факультета Ростовского университета. «Дада, - обратилась она ко мне. – Ты же знаешь, что Курбан-байрам отмечается в месяц Зуль-хиджа и все благодеяния, совершенные в этот месяц, приветствуются Всевышним. А за проступки, совершенные в этот месяц, будет суровое наказание. Всевышний запретил в месяц Зуль-хиджа различные конфликты и боевые действия. А у нас сейчас в семье созревает локальный конфликт», - привела свои доводы в пользу совершения жертвоприношения за пределами дома моя внучка", - рассказал мужчина.

По словам Абдуллы, он пожалел, когда по просьбе «женской гвардии» перенес жертвоприношение на разрешенные мэрией города площадки. «За жертвенным мясом мы поехали с сыном и 13-летним внуком. Была большая очередь, вокруг площадки бегали дети, Тут же стоял крытый "КамАЗ", в глубине кузова виднелись сбитые в кучу бараны. Покупатели, с трудом цепляясь за борт машины, залезали в кузов и вместе с владельцем мини-отары выбирали понравившегося барашка. Все это сопровождалось блеянием перепуганных животных. Барашка скидывали на землю, хватали за рога и волоком тащили к месту совершения жертвоприношения, где еще не успела впитаться кровь предыдущего животного. Тут же подходил человек, видимо, мулла, тихо скороговоркой прошептал слова положенной для данного случая молитвы. Я взглянул на побледневшего внука и отвел его к машине. Мы проехали еще по двум площадкам - везде была та же картина, что и в Октябрьском районе. И лишь на выезде из Грозного в сторону Аргуна мы с сыном смогли, не торопясь, выбрать барашка. Жертвоприношение было совершено почти также, как и у нас дома, при моем отце - спокойно и с состраданием к животному. Это был религиозный обряд - жертвоприношение, как оно должно было быть, а не экзекуция, которую приходилось наблюдать на других площадках», - сказал Абдулла. По его словам, за обедом внук так и не смог съесть ни кусочка мяса, вкусно приготовленного его матерью.

Чеченец-аккинец, проживающий в Хасавюрте, Адам Мачаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что привез на Курбан-байрам маме мясо. "Она тут же взяла один сверток с мясом, намереваясь отнести его в дом через дорогу, где живет аварка Айша. Она калека, инвалид, и у нее совсем недавно умер муж. Больше никого из родни у этой женщины нет. Я предложил маме: «Давай я отнесу» и потянулся за свертком. Но она молча отвела мою руку, взяла еще что-то, заранее припасенное, накинула платок и пошла к Айше", - рассказал он.

В этом году цены на барашка выросли значительно.

Грозненцы сетуют, что цены на барашка в этом году выросли. Гойты – родовое село жительницы Грозного Заремы. «В этом году цены на барашка выросли значительно. Решили ехать в Гойты, думали, что там будет подешевле, потому что у некоторых есть небольшие отары баранов. Ничего подобного! Если в прошлом году мы за барана заплатили 13 тысяч, то в этом такой же барашек стоит 18 тысяч. А еще нужно заплатить тому, кто будет разделывать. Это еще тысяча-полторы уйдет», - возмущается она.

По ее словам, еще хорошо, что на Курбан-байрам не нужно готовить много еды для гостей, как на Уразу-байрам. «Цены на продукты остались такие же, как и были до праздника. Даже кое-какие овощи подешевели. Мясо дорого стоит. Баранина 700 рублей за килограмм, а в прошлом году было на 200 рублей дешевле. На 250 рублей дороже говядина – 550 рублей, а год назад цена была 300 рублей. Даже не хочу загадывать, как подрастут цены на будущий год, на курбан-байрам придется покупать барашка в складчину с соседями, сейчас многие так делают», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Зарема поделилась свои удивлением в связи с высокой стоимостью баранины. На заправке она узнала, что в горном селении Сая-Сан (Ножай-Юртовский район) кто-то попросил привести для заклания барашка с курдюком. «Им привезли с курдюком. Такие баран бывают дороже. Но когда привезший этот груз человек назвал цену, то у покупателя пропал дар речи - баран стоил 30 тысяч рублей. Я не знаю, купили этого курдючного барана в Сая-Сане. Может взяли в складчину, потому что одному хозяину такую цену не осилить», - рассказала она.

По ее словам, многие семьи очень редко могут позволить себе купить мясо, в меню у них только картошка да макароны. «Вот только раз в год на Курбан-байрам, да еще на пару праздников «фонд Аймани» развозит по всей республике жертвенные наборы. Списки малоимущих составляют главы районов. Еще много есть семей, где дети не видят мяса по две-три недели, по месяцам, а мать никогда не будет просить у кого-то денег на продукты питания – гордость не позволяет», - поделилась Зарема.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

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