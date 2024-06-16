Отчет Бабушкина о ремонте развлекательного комплекса вызвал скепсис у астраханцев

16 июня 2024, 08:48

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Первый этап реконструкции развлекательного комплекса "Октябрь" в Астрахани будет завершен осенью, отчитался губернатор Игорь Бабушкин. В городе есть проблемы насущнее, чем ремонт развлекательного комплекса, например, изношенная канализация, отметили местные жители, комментируя в соцсети отчет губернатора. Также они напомнили, что ремонт комплекса идет с 2016 года, когда там произошел пожар.

Как информировал "Кавказский узел", жители Астрахани ранее неоднократно жаловались на изношенную канализацию, из-за чего, по их словам, улицы городе регулярно затапливает нечистотами. Такие жалобы, в частности, горожане озвучили в ноябре 2023 года. Комментаторы в соцсети раскритиковали местных чиновников за равнодушие к проблемам горожан, а мэрия отчиталась, что запланировала комплексный ремонт канализации.

В декабре 2016 года в культурно-развлекательном комплексе "Октябрь", где росли многолетние пальмы и редкие виды растений, произошел пожар. Стоимость реконструкции центра составляет более одного миллиарда рублей, сообщил 9 июня ТАСС со ссылкой на власти Астраханской области.

В Астрахани в сентябре текущего года будет завершен первый этап реконструкции развлекательного комплекса "Октябрь", заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Октябрь" очень дорог многим астраханцам. Мы приложили большие усилия, чтобы изыскать средства на его восстановление", – написал он 13 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Отчет губернатора о реконструкции развлекательного комплекса был опубликован 14 июня в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 110 тысяч пользователей. На 08.45 мск 16 июня этот пост набрал 32 отметки с реакцией пользователей и 19 комментариев.

"Лучше бы канализацией занялись, весь город в нечистотах тонет, какая необходимость в этом "Октябре"?" – задалась вопросом Елена Стрельцова.

"Елена, это наше наследие. И его надо восстановить и сохранить", – ответил ей Алексей Мухин.

"Сколько лет они ещё будут там реставрировать? Лет 100? А воз и ныне там", – сыронизировала Катрин Катриновна.

"А пожара не будет после ремонта?" – спросил Сергей Обуховский.

"У нас как будто не хватает объектов чтобы сжечь, а потом ремонтировать 10 лет по первому этапу", – ответил ему Aleksandr Chudin.

"Жду красоту на затраченный один миллиард", – заявил Юрий Мишленов.

"Начали ремонт в 2010-м, сейчас 2024-й и только первый этап? Наверное, всё сделают лет через двадцать", – заявил Саша Сергеев.

"Саша, так он в 2016-м только сгорел", – ответил ему Алексей Шибанов.

"Алексей, да я знаю и это очень удобно. Никто никогда не узнает, что там делали и сколько на это потратили. Хотя там была подрядная организация, которая брала на себя все риски", – пояснил свой комментарий Саша Сергеев.

"Кавказский узел" также писал, что астраханцы неоднократно жаловались на отсутствие реакции властей на их просьбы решить проблему с благоустройством. В частности, жители астраханского Свободного поселка ранее самостоятельно отремонтировали дорогу, а затем тротуар после того, как власти проигнорировали их жалобы на проблему с инфраструктурой.

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