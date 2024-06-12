Сотрудники почты в Дагестане заподозрены в хищении денег на соцвыплаты

12 июня 2024, 10:34

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Начальник и главный бухгалтер отделения почты в Магарамкентском районе подозреваются в хищении 10,9 миллиона рублей из денег, перечисленных для выплат пособий, сообщило МВД.

По материалам УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении начальника и главного бухгалтера отделения связи Магарамкентского почтамта, подозреваемых по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщает МВД по Дагестану.

По версии следствия, подозреваемые систематически завышали суммы выплат в отчетах о движении денег и присваивали разницу между выплаченными социальными пособиями и суммами в отчетности.

"Установлено, что за период с января 2019 года по июнь 2023 года, подозреваемые похитили более 10 900 000 рублей, тем самым причинив данной организации материальный ущерб в особо крупном размере", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Часть 4 статьи 160 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также, что в мае в суд было передано дело бывшего министра труда и соцразвития Дагестана Расула Ибрагимова, девяти директоров центров соцобслуживания и заведующей отделением соцобслуживания, которые обвиняются в мошенничестве с социальными выплатами и хищении более 82 миллионов рублей.

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