Беженец из Нагорного Карабаха заподозрен по делу об организации протестов в Армении

06 июня 2024, 06:39

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Суд в Армении арестовал беженца из Нагорного Карабаха Нарека Тевосяна, подозреваемого в подкупе людей для участия в массовых акциях протеста. Адвокат Тевосяна отметил, что следствие и связанные с властями СМИ обнародовали аудиозапись с искаженным переводом с карабахского диалекта. Защитник назвал дело сфабрикованным.

Как информировал "Кавказский узел", в Армении с 19 апреля проходят массовые протеста, участники которых выступают против делимитации армяно-азербайджанской границы и требуют отставки премьер-министра. Протестующие неоднократно жаловались на непропорциональное применение силы полицией. 6 июня юристы поставили под сомнение правомерность преследования участников акции у МИД Армении.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту раздачи денег для привлечения людей на акции протеста в отношении 29-летнего беженца из села Ванк Мартакертского района Нарека Тевосяна. Он обвинен по части 2 статьи 236 УК Армении ("Принуждение лица к участию в законном или незаконном собрании путем применения насилия, угрозы или получения материальной заинтересованности).

В доме подозреваемого был проведен обыск, во время которого был найден блокнот со списком людей, рядом с именами которых написаны цифры. Следком опубликовал аудиозапись, в которой говорится о получении участниками протестов денег, и что как будто бы их суммы оказалось меньше, чем суммы расходов.

"В частности, подозреваемый в мае 2024 года в целях обеспечения многолюдности протестов, как минимум четырем лицам выдал по 5 тысяч драмов (около12,9 доллара) единовременно, таким образом обеспечил их физическое присутствие на акциях", – сказано в сообщении Следкома, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Рубен Меликян на своей странице в соцсети Facebook* подтвердил, что в квартире, которую Нарек Торосян снимает в городе Абовян, был проведен обыск, и что силовики изъяли блокнот со списком людей.

"Да, такой блокнот есть, но в списке в основном указаны индийцы. Пусть кто-нибудь покажет участие, хотя бы одного индийца на акциях протеста. Что касается сумм, записанных рядом с этими именами, то вряд ли кто заплатил бы за участие в митинге такие большие суммы. Наверняка это касается чего-то другого, а чего, скоро узнаем", – пояснил Рубен Меликян корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат отметил, что суд удовлетворил ходатайство следствия, арестовав Нарека Тевосяна на месяц. Максимальный срок лишения свободы по вмененной ему статье составляет три года. Тевосян не признает своей вины

Меликян считает дело Тевосяна сфабрикованным. По его словам, сразу после сообщения Следкома Общественное телевидение подготовило материал, в котором диалог из аудиозаписи был переведен с карабахского диалекта на литературный армянский с серьезными искажениями.

Адвокат обратил внимание, что в диалоге говорится, что "положение не завидное, если раньше я не одевал обувь дешевле 40 тысяч драмов, то вчера купил себе обувь за 2 тысячи 200 драмов". "Общественное телевидение передало этот разговор по-другому. По ТВ передали, якобы тот, кто говорит, "взял 2200 драмов, но он меньше, чем на 40 тысяч не согласен".

"Я не думаю, что на ТВ не поняли арцахский диалект. Прекрасно поняли, просто это пропаганда", – заявил Рубен Меликян. Он добавил, что записал видеообращение и после этого телеканал удалил свой репортаж с YouTube-канала.

Аудиозапись также опубликовала и газета "Айкакан жаманак", принадлежащая семье премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Газета привела тот же самый перевод разговора, что и Общественное телевидение. "Айкакан жаманак" в стенограмме аудиозаписи приписала участнику диалога слова, что будто бы "он ежедневно получает 5-10 тысяч драмов и возвращается домой, и этой суммой недоволен".

В действительности в аудиозаписи участник диалога сказал: "ежедневно из дома берем 5-10 тысяч и приходим на акции, даже сигареты нам не дают. Да, в конце дня приносят что-то поесть, но в течение дня мы сами идем за свой счет кушаем", передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, протесты в Армении начались после того, как госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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