Следствие назвало мотивы убийства активиста партии "Мусават"

15 мая 2024, 06:13

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Активист партии "Мусават" Натиг Мехти был убит своим коллегой на почве личного конфликта, сообщило следствие. Подозреваемый задержан, дал показания, на основании которых было найдено захороненное тело Мехти.

Как писал "Кавказский узел", активист оппозиционной партии "Мусават" Натиг Мехти из Сабаильского района Баку пропал без вести 10 мая, сообщили его соратники. 14 мая МВД Азербайджана сообщило, что Мехти убит сослуживцем, подозреваемый задержан. Соратники по партии охарактеризовали Мехти, который работал ночным сторожем в школе, как бесконфликтного человека.

МВД и Генеральная прокуратура Азербайджана вечером 14 мая выступили с совместным сообщением в связи с убийством Мехти. В нем сообщается «о проведении расследования в связи с поступившей информацией об исчезновении 9 мая Натига Мухаммед оглу Мехти 1964 года рождения, работающего охранником в одной из школ Хатаинского района Баку».

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками полиции и прокуратуры, «возникли основательные подозрения в убийстве Мехти 9 мая около 23.00 на территории Хатаинского района его коллегой Эльсевером Эльдар оглу Исламовым 1966 года рождения на почве личного конфликта», далее сказано в пресс-релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным следствия, тело убитого было захоронено на территории Хазарского района.

Исламов был задержан и на основе его показаний состоялось извлечение тела, назначены соответствующие экспертизы. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.2.4 (убийство человека, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Азербайджана, Исламов привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица, говорится в заключение сообщения МВД и генеральной прокуратуры Азербайджана.

Глава пресс-службы партии «Мусават» Мустафа Гаджибейли, комментируя корреспонденту «Кавказского узла» официальное сообщение правоохранительных органов, отметил, что из пресс-релиза следует, что «преступление не имело политических мотивов».

«В то же время мы пока не знаем причины конфликта между покойным и подозреваемым в убийстве. На данный момент не ясно, что же могло привести к такому тягчайшему преступлению? Мне неофициально представитель полиции сообщил, что подозреваемый в убийстве Исламов работал в том же учебном заведении, где Мехти был охранником, заместителем директора по хозяйственной части. Товарищи по партии характеризуют Натига Мехти как спокойного, бесконфликтного, доброжелательного человека. Это видно и по его постам в социальных сетях. Они были позитивны, Мехти был внимателен, поздравлял соратников по праздникам, днями рождения, ни с кем не вступал в споры. Очень жаль, что жизнь этого человека оборвалась столь трагично», - сказал Гаджибейли корреспонденту «Кавказского узла».

Натиг Мехти (Улубек) был заместителем председателя Сабаильской районной организации "Мусават". Ранее он баллотировался на пост председателя "Мусават" на недавнем съезде партии, пояснил Асланлы. "Но после того как была выдвинута кандидатура Исы Гамбара, Улубек за несколько дней до выборов снялся с выборов", – рассказал ранее глава исполнительного аппарата "Мусавата" Гюльаг Асланлы.

"Мусават" – старейшая оппозиционная партия Азербайджана, созданная в 1911 году и имеющая правоцентристскую ориентацию. В 1918-1920 годы "Мусават" была основной политической силой в правительстве, в годы СССР действовала в эмиграции в Турции.

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