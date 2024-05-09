В Грузии ветераны получили выплаты ко Дню Победы

09 мая 2024, 13:52

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Власти Грузии выплатили ветеранам по случаю 79-й годовщины победы над фашизмом по две тысячи лари (около 746 долларов). При этом, в регионах местные администрации к этой сумме назначили дополнительные выплаты.

Как информировал "Кавказский узел", 9 мая 2023 года парламент Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы, использовав фотографию с запрещенной в стране советской символикой. Фото было изменено после того, как оппозиция возмутилась нарушением закона.

Сегодня в Тбилиси по случаю 79-й годовщины победы над фашизмом в парке культуры и отдыха ветеранов проходит торжественное мероприятие, участники которого возложили венки к мемориалу. У могилы неизвестного солдата собрались несколько сотен горожан и гостей города. Премьер-министр, члены правительства, председатель парламента и депутаты поздравили ветеранов с Днем Победы, передал сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал".

В Грузии проживают 66 ветеранов Второй мировой войны, в этом году единовременная помощь от властей по случаю Дня победы составила 2000 лари (около 746 долларов), отметило ИА "Новости Грузия".

Чествования ветеранов прошли также в других населенных пунктах Грузии. В частности, в Озургети местные жители собрались у мемориала погибшим во Второй мировой войне и возложили к обелиску венки. Дополнительно к 2000 лари местные власти ветеранам выплачивают различные суммы. Например, в Гурии дополнительная выплата составила 1000 лари (около 373 долларов), сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Напомним, законодательство Грузии запрещает использование коммунистической и фашистской символики, их памятников, барельефов, надписей и названий под угрозой штрафа. Кроме того, использование советской символики также вызывало протесты. Так, 9 мая 2018 года социалисты, которые принесли в тбилисский парк портреты Сталина, флаги СССР и георгиевские ленточки, вступили в потасовку с активистом движения "Сила в единстве", который выразил недовольство советской символикой.

"Кавказский узел" также писал, что 9 мая в Грузии является государственным праздником. В 2022 году депутаты от оппозиции предлагали перенести дату праздника, так как в Европе День Победы над фашизмом отмечается 8 мая.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.

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