Участники протестов в Тавушской области заподозрены в хулиганстве

22 апреля 2024, 14:35

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Семь задержанных членов армянского "Боевого братства" подозреваются в хулиганстве на месте акции протеста противников передачи земель Азербайджану, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля жители сел Тавушской области Армении, перекрывшие дорогу в знак протеста против передачи земель Азербайджану, помешали проезду автомобиля Союза добровольцев "Еркрапа". Полицейские попытались пресечь начавшиеся беспорядки. В связи с инцидентом были задержаны семь членов "Боевого братства".

Семь задержанных членов отряда "Боевое братство" подозреваются в хулиганстве, на них составлены протоколы, которые переданы Следственному комитету, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель отдела по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Все семеро по-прежнему задержаны, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян. По его словам, в Следственном отделе Ноемберяна ведется расследование с целью выяснения обстоятельств предположительно хулиганских действий во время перекрытия межгосударственной дороги близ села Ахтанак Тавушской области.

По версии следствия, на участке "Водхоз" дороги к Баграташену три члена "Боевого братства" и группа других граждан перекрыли межгосударственную дорогу. В этот момент житель села Айрум потребовал открыть дорогу, после чего на своей машине "УАЗ" проехал вперед, однако протестующие не позволили ехать дальше.

Группа людей, из которых установлен один, разбили переднее стекло машины, а когда полиция попыталась предотвратить столкновение, убежали с места инцидента, сообщил Абрамян.

Уголовное дело, по его словам, возбуждено по статье 297 ч.1, п. 1 УК Армении (хулиганство, предполагающее штраф или лишение свободы до двух лет) и по статье 264 ч.2, п.1 и 5 УК Армении (порча имущества, наказание - от 3 до 6 лет лишения свободы).

Также возбуждено дело по факту столкновения с депутатом оппозиционной парламентской фракции "Айастан" Гарником Даниеляном, который получил травму. "На гражданина М.А. возбуждено уголовное дело по статье 297 ч.1 УК РА (хулиганство) и статье 195 ч.1 (физическое взаимодействие, которое наказывается штрафом или общественной работой)", – сообщил представитель Следкома.

Напомним, протесты в Тавушской области вызваны тем, что 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. По итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села.

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявил о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

20 апреля Никол Пашинян заявил, что российские пограничники, которые были размещены у села Воскепар в августе 2021 года, будут выведены из Тавушской области после начала делимитации границы с Азербайджаном.

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