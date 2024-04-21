21 апреля 2024, 05:03

Полиция отреагировала на жалобу сочинской пенсионерки на захват участка

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Сочинская пенсионерка Валентина Туковская, которая пожаловалась в прокуратуру на отказ полиции возбудить уголовное дело о захвате земельного участка, получила ответ из полиции. Силовики заявили, что в ее жалобе усматривается состав преступления за ложный донос. Однако возбуждать уголовное дело они не стали, так как считают, что Туковская добросовестно заблуждалась, заявляя, что ее участок похитили.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2021 года 80-летняя сочинка Валентина Туковская заявила, что следователи не хотят возбуждать дело о мошенничестве после захвата в 2019 году ее участка, доставшегося в наследство от умершего брата. В  начале января стало известно, что прокуратура встала на сторону Туковской, признав незаконным отказ полиции возбудить уголовное дело по заявлению о захвате земельного участка.

20 апреля пенсионерка Валентина Туковская, которая несколько лет борется против захвата ее земли в центре Сочи, получила ответ по почте на свое обращение в прокуратуру. Причем ответ пришел от полиции, на которую она жаловалась.  Полицейские предупредили пенсионерку, что, хотя в ее действиях и усматривается состав преступления за ложный донос, но они дело не возбуждают, потому что считают, что когда она обращалась в органы, то добросовестно заблуждалась, полагая, что ее участок похитили. Туковская с такими ответом не согласна и намерена продолжить борьбу. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказала сама Туковская.

Ответ полиции, датированный 18 января 2024 года, Туковская получила 20 апреля. И это с учетом того, что она не обращалась в полицию, а жаловалась на нее в прокуратуру, которая переслала ее заявление.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Туковской (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") следователь описывает ситуацию с ее земельным участком. В 2003 году Туковская вступила в наследство от умершего брата. Когда она получила кадастровую справку, в ней было указано, что в 2006 году ее покойный брат А.Г. Слышов и еще один гражданин оформили сделку, в соответствии с которой более чем половина участка была уже оформлена на упомянутого гражданина. В 2007 году Туковская получила акт согласования границ земельного участка, куда был вписан еще один хозяин Н.С.Молчанов, умерший задолго до указанных событий. В 2006 году глава района оформил на смежные землевладения на упомянутого гражданина, а Туковскую лишил домовладения на улице Красной, дом 41/2, а также полностью наследства, то есть участка земли. При этом акт был подписан тремя соседями, "однако указанные люди знают, что данные угодья являются частной собственностью и они принадлежали Слышову А.Г., а так как она является его наследницей, то указанные угодья перешли к ней". При этом упомянутый гражданин уже разобрал забор и вырубил огород.

Постановление главы администрации Центрального района Сочи №710 от 30 июля 2007 года утверждает границы земельного участка, который находится в общей долевой собственности. 1/4 доли принадлежит Туковской, процент доли - упомянутому гражданину. Также в постановлении указано, что оба собственника должны за год зарегистрировать права на недвижимость. Туковская, как утверждается в постановлении, не оформила права за год. Суд вынес решение, выделим упомянутому гражданину 1230 кв.м, а Туковской - 410 кв.м. Кроме того, упомянутому гражданину была выделена доля в домовладении площадью 66,2 кв.м, а Туковской - доля площадью 31,5 кв.м.

Полиция приходит к выводу, что в действиях упомянутого гражданина отсутствуют признаки, "характеризующие внешнее проявление преступления в реальной действительности и объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ". «орган дознания обязан рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего ложное сообщение о преступлении. По заявлению Туковской В.Г. дана правовая оценка. В действиях Туковской В.Г. отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ», - также написал следователь.

На основании изложенного следователь постановил, что в возбуждении уголовного дела в отношении Туковской отказать.

Туковская отметила, что следователь упоминал в постановлении документы, которые она и хочет оспорить. "Следователь даже не соизволил вызвать и опросить хозяина гостиницы, который построил ее на моем участке. Несмотря на то, что я давала ему показания по документам, он и мои показания не внес в постановлении», - отметила она.

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Примечание:

"Жители двух микрорайонов Сочи требуют остановить строительство на оползневых склонах", "Президиум крайсуда отменил решение о возвращении участка в Сочи пенсионерке Дубовой", "Суд узаконил высотное здание на участке пенсионерки в Сочи".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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