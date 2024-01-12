Сочинская пенсионерка добилась поддержки прокуратуры в деле о захвате участка

12 января 2024, 07:49

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Прокуратура в Сочи встала на сторону пенсионерки Валентины Туковской, признав незаконным отказ полиции возбудить уголовное дело по заявлению о захвате земельного участка.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2021 года 80-летняя сочинка Валентина Туковская заявила, что следователи не хотят возбуждать дело о мошенничестве после захвата в 2019 году ее участка, доставшегося в наследство от умершего брата. Отъем участков у пожилых людей - распространенная практика в Сочи, отметил адвокат Сергей Костюк.

82-летняя пенсионерка Валентина Туковская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что надеется получить от полицейских долгожданное постановление о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя из Екатеринбурга, который на ее бывшем участке построил трехэтажную гостиницу с бассейном. "Все мои пятилетние обращения в органы ни к чему не приводили. Я даже уже потеряла всякую веру", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Валентина Туковская.

По ее словам, когда построили гостиницу и стали пускать отдыхающих, то на воротах появилась табличка, с названием гостиницы и указанием ее вебсайта, так пенсионерка выяснила, что владелец гостиницы - Артем Чепкасов из Екатеринбурга.

"Где-то 15 декабря [2023 года] мне позвонили из полиции и предложили явиться к следователю на опрос. Я поехала, дала показания повторно. Следователь попросил меня показать фото, как выглядит сейчас застроенный […] участок. У меня были фото, и я показала трехэтажную гостиницу с бассейном [на месте], где ранее рос мой сад. Следователь пояснил мне, что прокуратура, проводя проверку, пришла к выводу, что отказ в возбуждении уголовного дела в 2019 году был незаконным. Отказ был отменен, и в декабре направлено постановление в полицию об отмене постановления как незаконного и пересмотре дела. Я, естественно, была этому рада, но само постановление я не видела. О его наличии знаю только со слов следователя, который сказал, что у него для разбирательства есть месяц, и я получу принятое им решение в середине января", -рассказала пенсионерка

Сотрудница прокуратуры Центрального района Сочи подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что "постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела от 2019 года отменено и отправлено для повторного разбирательства".

Дежурный сотрудник отдела полиции порекомендовал корреспонденту "Кавказского узла" «писать запрос», чтобы выяснить, как продвигается дело по заявлению пенсионерки Туковской.

Предприниматель Артем Чепкасов оказался пока недоступен для комментариев по указанному на сайте гостиницы номеру телефона, передал корреспондент "Кавказского узла".

Валентина Туковская выразила готовность добиваться возбуждения уголовного дела. "Если мне не ответят в срок либо если я получу опять отказ, то я опять буду жаловаться до тех пор, пока не будут приняты меры и мне не будет возвращен мой участок с восстановленным садом", - сказала пенсионерка.

Женщина пояснила что у нее остался лишь "маленький земельный закуток", на котором стоит ее дом. "Все эти пять лет я не живу, а мучаюсь, ведь фактически у меня отобрали не только землю, у меня отобрали способ выживания. Раньше я никогда не покупала фрукты и овощи, у меня было все свое, экологически чистое. А что сейчас? У меня нет земли, чтобы что-то высадить. Цены на фрукты и овощи огромные в магазинах и на рынках. Я себе не могу позволить купить что-либо. В это же время этот предприниматель наживается на моем участке. Мне очень интересно, что ответит мне полиция на сей раз", - сказала она.

Прокуратура может "по 10 раз отменять" постановления полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, и это может привести в конечном итоге к тому что заявителю просто надоест обращаться, отметил адвокат Сергей Костюк.

"В отдельных случаях дела по идентичным случаям возбуждают очень быстро. Почему происходит такая градация, и одни дела возбуждают за 5 минут, а другие не могут возбудить и за 5 лет, - можно только догадываться. Никаких реальных объяснений этому нет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Костюк.

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