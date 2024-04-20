Решение о сносе дома семьи Матосян отменено кассационным судом

20 апреля 2024, 05:05

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Кассационный суд в Краснодаре отменил решение о сносе единственного жилья сочинки Елены Матосян и отправил дело на повторное рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября 2023 суд Хостинского района Сочи лишил семью Матосян из пяти человек, где есть инвалид и младенец, единственного жилья, которое они строили с 2017 года. Все документы и экспертизы о том, что дом построен без нарушений безопасности, суд по непонятным причинам не принял, рассказала Лена Матосян и анонсировала подачу апелляционной жалобы. Судья сказал, что выдаст решение через пять суток, то есть 9-11 сентября, тогда можно будет составить апелляцию, пояснил тогда адвокат Роман Клыков, представлявший в суде интересы семьи Матосян. В конце октября 2023 года семья Матосян оспорила решение суда.

Семья Матосян потеряла жилье в Абхазии в ходе грузино-абхазского конфликта в 1992 году и была вынуждена иммигрировать в ближайший российский населенный пункт - Сочи. Много лет малообеспеченная семья жила на съемных квартирах, а в 2015 году приобрела земельный участок и принялась на свои средства и своими силами строить дом. Строительство двухэтажного дома было закончено спустя восемь лет, но в начале сентября мэрия Сочи потребовала снести его, посчитав дом самовольной постройкой. Матосяны подали встречный иск с требованием признать их право собственности на построенный дом.

19 апреля 4-й кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отменил решения первой и апелляционных инстанций о сносе единственного жилья семьи Матосян, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роман Клыков, который защищает интересы семьи.

Авторы жалобы указывали, что семья не нарушила ничьи права, сосед не возражает против их дома, на двухэтажный дом не нужно разрешение мэрии. "При этом в округе расположены другие, не только двух, а даже трехэтажные дома, к которым мэрия претензий не имеет", - говорится в жалобе.

«Апелляция была проиграна, тогда мы подали кассацию и вот почти через 8 месяцев справедливость восторжествовала, суд отменил два решения и отправил дело на повторное рассмотрение с учетом всех доводов кассационной жалобы», - рассказал Роман Клыков. Он уточнил, что суд кассационной инстанции в Краснодаре пока не выдал решение, но огласил свой вердикт устно.

В кассационной жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") указано, в частности, что дом, который требуется снести администрация Сочи - единственное жилье Матосян.

Кассационный суд ссылается при этом в жалобе на решение Пленума Верховного суда Российской Федерации, где сказано, что "возведение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома без разрешения на строительство либо до направления уведомления о планируемом строительстве не является основанием для признания его самовольной постройкой".

Суд напомнил, что решение содержит разъяснения о том, что, определяя последствия нарушения градостроительных и строительных норм и правил, суду следует оценить его существенность. "Снос объекта самовольного строительства является крайней мерой государственного вмешательства, исходя из принципа пропорциональности Верховный суд РФ указывает, что устранение последствий допущенного нарушения должно быть соразмерно самому нарушению", - говорится в жалобе.

Кассационный суд обратил также внимание на заключение эксперта, который определил, что дом, возведенный Матосян Л.О., "фактически находится в границах земельного участка, принадлежащего последней, обладает признаками объекта индивидуального жилищного строительства, в целом соответствует основным требованиям строительных, градостроительных норм и правил, санитарно-эпидемиологическим, сейсмическим и пожарным требованиям, предъявляемым к жилым зданиям, не создает угрозу жизни и здоровью граждан, не создает препятствий в пользовании рядом расположенными земельными участками, зданиями, сооружениями, при выполнении рекомендаций эксперта".

Елена Матосян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что адвокат в своем выступлении обратил внимание суда на то, что в спорном объекте недвижимости проживает малообеспеченная семья, состоящая из двух поколений, ответчица и ее супруг являются инвалидами 2 и 3 группы, младшее поколение (сын и невестка ответчицы) на иждивении имеют малолетнего ребенка и в этом году семья ждет пополнение. Более того, согласно материалам дела (выписок ЕГРН), установлено, что указанный дом является единственным жильем семьи.

"Суд учел данные доводы и отменил решение", - сказала Матосян.

В канцелярии суда корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что дело с решением будет направлено в суд первой инстанции в течении месяца.

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