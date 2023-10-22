Семья сочинцев обжаловала решение о сносе дома

22 октября 2023, 19:55

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Семья Матосян оспорила в апелляционной инстанции решение суда, удовлетворившего иск мэрии Сочи о сносе их единственного жилья как самовольной постройки.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября суд Хостинского района Сочи лишил семью Матосян из пяти человек, где есть инвалид и младенец, единственного жилья, которое они строили с 2017 года. Все документы и экспертизы о том, что дом построен без нарушений безопасности, суд по непонятным причинам не принял, рассказала Лена Матосян и анонсировала подачу апелляционной жалобы. Судья сказал, что выдаст решение через пять суток, то есть 9-11 сентября, тогда можно будет составить апелляцию, пояснил тогда адвокат Роман Клыков, представлявший в суде интересы семьи Матосян.

Семья Матосян потеряла жилье в Абхазии в ходе грузино-абхазского конфликта в 1992 году и была вынуждена иммигрировать в ближайший российский населенный пункт - Сочи. Много лет малообеспеченная семья жила на съемных квартирах, а в 2015 году приобрела земельный участок и принялась на свои средства и своими силами строить дом. Строительство двухэтажного дома было закончено спустя восемь лет, но в начале сентября мэрия Сочи потребовала снести его, посчитав дом самовольной постройкой. Матосяны подали встречный иск с требованием признать их право собственности на построенный дом.

Сегодня семья Матосян подала апелляционную жалобу на решение судьи Хостинского суда о лишении их жилья. В жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится о незаконности судебного акта и подчеркивается, что этот дом - единственное жилье семьи, где есть инвалид и маленький ребенок. Также авторы жалобы указали, что семья не нарушила ничьи права, сосед не возражает против их дома, и на двухэтажный дом не нужно разрешение мэрии. "При этом в округе расположены другие, не только двух-, а даже трехэтажные дома, к которым мэрия претензий не имеет", - говорится в жалобе.

Адвокат Роман Клыков подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что жалоба была отправлена, о чем имеется почтовое подтверждение. Он пояснил, что семья почти месяц ждала получения решения суда, а когда его все же удалось получить, то подала жалобу.

В решении суда первой инстанции от 4 сентября, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что согласно выписке из Единого госреестра недвижимости, отсутствуют сведения о кадастровых номерах объектов недвижимости, расположенных в пределах этого земельного участка. При этом, согласно информации департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи, разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию дома не выдавалось. Истец считает, что дом является самовольной постройкой, что послужило основанием для обращения в суд.

Согласно документу, Лена Матосян обратилась в суд со встречным исковым заявлением к администрации Сочи, в котором просила признать ее право собственности на жилой дом общей площадью 151 кв.м, а в удовлетворении иска мэрии просила отказать. Встречное исковое заявление мотивировано тем, что Лене Матосян принадлежит по праву собственности земельный участок, на котором возведен двухэтажный дом, где она постоянно проживает с супругом (инвалидом II группы), сыном, невесткой и внучкой.

Представитель Лены Матосян по доверенности Роман Клыков в судебном заседании возражал против удовлетворения иска мэрии, а встречный иск поддержал. Он указал, что материалы дела не подтверждают позицию администрации, поскольку для признания постройки самовольной необходимо наличие существенных нарушений, которые судебной экспертизой установлены не были. Однако суд решил удовлетворить исковые требования мэрии, а в иске Матосян отказать, говорится в документе.

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