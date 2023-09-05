Суд лишил единственного жилья семью сочинцев Матосян

05 сентября 2023, 02:57

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Суд в Сочи отверг все доводы, что жилье, где проживает семья Матосян из пяти человек, является безопасным, и постановил снести дома. Сочинцы намерены подать апелляцию.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября мэрия Сочи потребовала снести единственное жилье семьи Матосян, посчитав его самовольной постройкой. Матосян подали встречный иск с требованием признать их право собственности на построенный дом.

4 сентября суд Хостинского района лишил семью Матосян из пяти человек, где есть инвалид и младенец, единственного жилья, которое они строили с 2017 года. "Все документы и экспертизы о том, что дом построен без нарушений безопасности, суд по непонятным причинам не принял. Суд длился не более получаса", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Лена Матосян.

Она заявила, что просто так они не намерены сдаваться и будут подавать апелляцию. Ее сын Погос уточнил, что решение с мотивировкой им на руки не дали и сказали прийти за решением через пять суток.

Сотрудница канцелярии Хостинского суда подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что "мотивировочные решения выдаются в течение пяти суток". «Это право судьи закреплено законом, для составления документа», - добавила она.

Адвокат Роман Клыков, комментируя решение суда, отметил, что лишение жилья стало "нормой" для Сочи. "Однако, что касается закона, то лишение семьи, тем более где есть дети и инвалиды, это беззаконие. Беззаконием является и отказ ГУНО (управление по образованию и науке - прим. "Кавказского узла") защищать права ребенка», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он присутствовал на суде, представлял доказательства, что дом Матосян не нарушает ни чьи права и является безопасным для самой семьи. «Мы представили положительную экспертизу дома, даже заявление соседа от том, что дом Матосян ему не мешает. Однако мэрии Сочи и суду их дом почему-то помешал. Какие именно аргументы приведет суд, оправдывая отъем имущества у инвалида, ребенка и остальных членов семьи, мы пока не знаем. Судья сказал, что выдаст решение через пять суток, то есть 9-11 сентября. Тогда можно будет составить апелляцию», - рассказал Клыков.

Он подчеркнул, что представители мэрии и управления образования даже не соизволили явиться в суд и прислали заявление о рассмотрении в их отсутствие.

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