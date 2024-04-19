Владимир Владимиров. Фото: https://bloknot-stavropol.ru/news/glava-stavropolskogo-kraya-vladimir-vladimirov-ulu-1100845

19 апреля 2024, 10:27

Владимиров сообщил о гибели пилота упавшего бомбардировщика

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Погиб один из четырех членов экипажа бомбардировщика, упавшего в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", самолет упал в поле в Красногвардейском округе, двух летчиков доставили в больницы. Третий пилот эвакуирован, идут поиски четвертого члена экипажа, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По данным Минобороны, ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 упал в безлюдной местности при возвращении на аэродром. Он летел без боекомплекта, разрушений на земле нет. Предварительной причиной аварии ведомство назвало техническую неисправность.

Один из пилотов упавшего самолета погиб, сообщил в своем телеграм-канале Владимир Владимиров.

"Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются", - написал он.

Минобороны, по состоянию на 10.20 мск, не сообщило в своем телеграм-канале о гибели пилота.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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