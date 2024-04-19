Крушение бомбардировщика произошло на Ставрополье

19 апреля 2024, 09:12

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В Ставропольском крае упал бомбардировщик, два пилота доставлены в больницу.

В Красногвардейском округе в поле упал самолет, по предварительным данным, разрушений и жертв нет, а летчики катапультировались, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Двоих летчиков с российского военного самолета доставили в краевые медучреждения. Вся необходимая врачебная помощь оказывается. С места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой. Ведется поиск четвертого члена экипажа", - говорится в публикации губернатора.

По данным, Минобороны ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 упал в безлюдной местности при возвращении на аэродром. Он летел без боекомплекта, разрушений на земле нет. Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность, сообщает "Коммерсант".

"Кавказский узел" писал также, что 12 сентября 2023 год в Калачевском районе Волгоградской области потерпел крушение бомбардировщик Су-24, выполнявший учебный полет.

17 октября 2022 года самолет Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажный жилой дом в Ейске. Возникший пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали. По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома, пилоты катапультировались.

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