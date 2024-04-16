Сочинцы добились реакции Росприроднадзора на сброс нечистот в Черное море

16 апреля 2024, 09:08

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После жалоб сочинцев на сброс канализации в реку Псахе и Черное море, специалисты Росприроднадзора провели анализы и выявили в пробах воды превышение предельно-допустимого содержания загрязняющих веществ. Местные жители рассказали, что нечистоты сбрасывались около двух месяцев, и что они неоднократно обращались к властям, но реакции не было.

По словам руководителя Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора Евгения Золотухина, специалисты лаборатории выявили превышение предельно-допустимого содержания загрязняющих веществ в пробах воды из реки Псахе и Черном море в Сочи после жалоб жителей в соцсетях.

На опубликованных в соцсетях видео был показан сброс нечистот в русло реки и в море. Также причиной для проведения проверки послужили жалобы от сочинцев на сброс канализационных стоков в месте, где река Псахе впадает в Черное море, передал 15 апреля ТАСС.

Речь идет о сбросе канализационных отходов в реку Псахе около пляжа "Кукуруза", из-за чего в этом месте стоял неприятный запах. Местные жители рассказали, что отходы по трубе сбрасывались круглосуточно, и затем попадали в Черное море. По словам сочинцев, они обращались в "Водоканал", но реакции не последовало, сообщил 14 марта Mash.ru.

Отходы сбрасывались в реку около двух месяцев, жители сочинского микрорайона Мамайка жалуются на неприятный запах. Помимо "Водоканала", по словам сочинцев, они также обратились в мэрию. После жалоб специалистам было вынесено предписание взять на анализ пробы воды, рассказала местная жительница Наталья Борисова, слова которой 14 марта привел "Сочи Онлайн".

"Кавказский узел" также писал, что в Краснодарском крае периодически происходит загрязнение моря. В частности, 25 марта 2022 года стало известно, что по требованию Росприроднадзора Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с "Водоканала" Сочи 5,4 миллиона рублей за сброс сточных вод в Черное море. Позже "Водоканал" отверг обвинения в загрязнении моря.

1 марта 2023 года местные жители сообщили, что на пляжах Туапсе и Сочи найдены дикие птицы, испачканные нефтепродуктами. Загрязнение моря нефтепродуктами, которое периодически происходит в крае, несет угрозу как для животных, так и для людей.

Нефтяная пленка держится долго, и от нее могут пострадать отдыхающие во время купального сезона, указал эколог Валерий Бриних. Очистка птиц, запачкавшихся нефтью при последнем инциденте, трудоемкий процесс, а если речь идет о большом количестве особей, то очистить их всех невозможно, отметил эколог Василий Яблоков.

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