14 апреля 2024, 17:49

Гражданка Грузии погибла при атаке на посетителей торгового центра в Сиднее

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Среди погибших при нападении вооруженного мужчины на посетителей торгового центра в Сиднее оказалась гражданка Грузии, сообщило МВД.

Гражданка Грузии погибла в результате нападения на посетителей торгового центра Сиднея, сообщило МВД Грузии. "Грузинской стороне известно о гибели гражданки Грузии (и Австралии) в результате нападения в торговом центре в Сиднее", - заявило ведомство.

По данным МВД, посольство Грузии "находится в контакте" с членами семьи погибшей. "Проводятся соответствующие процедуры", - цитирует сообщение министерства "ИнтерпрессНьюс".

Нападение вооруженного мужчины на посетителей торгового комплекса Westfield Bondi Junction в австралийском Сиднее произошло 13 апреля. В результате погибли шесть человек, еще несколько получили ранения. Нападавший, 40-летний Джоэл Каучи, был застрелен полицейским. По версии полиции, нападение было «связано с психическим расстройством» Каучи, у мужчины «не было идеологических мотивов», сообщила 13 апреля на своем сайте BBC.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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