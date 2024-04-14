Мобилизованный из Владикавказа осужден за ранение прохожего

14 апреля 2024, 05:05

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор мобилизованному из Северной Осетии Алану Басиеву, которого нижестоящий суд приговорил к двум годам колонии за нанесение ножевого ранения прохожему.

Приговор Басиеву вынес Владикавказский гарнизонный военный суд в декабре 2023 года.

Басиев был призван на военную службу по мобилизации в октябре 2022 года. Ранее он был судим. В мае 2023 года он, находясь в состоянии опьянения, поссорился со знакомым. Их пытался разнять случайный прохожий, которого Басиев ударил ножом в живот, тем самым причинив ему тяжкий вред здоровью, говорится в апелляционном определении, опубликованном 13 апреля на сайте Южного окружного военного суда.

Владикавказский гарнизонный военный суд признал Басиева виновным и приговорил к двум годам колонии строгого режима. Защитник Басиева обжаловала приговор, сочтя его чрезмерно суровым. По ее мнению, суд недостаточно учел личность осужденного, положительные характеристики по службе и месту жительства, участие в СВО, награды, а также возмещение потерпевшему материального и морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Апелляционный суд в определении отметил, что при вынесении приговора все смягчающие вину обстоятельства были учтены, а само назначенное наказание является минимальным. Приговор нижестоящего суда был утвержден.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале Южный окружной военный суд утвердил приговоры контрактнику Юлию Бухнеру и мобилизованному Александру Корихину, признав их виновными в убийствах, которые они совершили в зоне специальной военной операции.

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