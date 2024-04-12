Житель Анапы заподозрен в сотрудничестве с украинской разведкой

12 апреля 2024, 12:12

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Силовики задержали жителя Анапы, подозреваемого в сотрудничестве с украинской разведкой, отчиталась ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля ФСБ сообщила, что силовики задержали жителя Волгограда, который планировал выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против России. Дело было возбуждено по статье 275 УК РФ (госизмена).

Силовики задержали жителя Анапы, который подозревается в сотрудничестве с военной разведкой Украины, сообщила сегодня пресс-служба управления УФСБ по Краснодарскому краю.

По версии ведомства, житель Анапы по своей инициативе связался с представителем разведуправления Минобороны Украины и "дал согласие на сбор и передачу сведений о деятельности вооруженных сил России и других силовых органов на территории Краснодарского края", пишет "Коммерсант".

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), сообщает "Интерфакс".

Статья 275.1 УК РФ предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

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