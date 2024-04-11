Дело о террористической ячейке в калмыцкой колонии дошло до суда

11 апреля 2024, 18:31

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Передано в суд дело Сайпудина Гусарова, Назима Габибуллаева, Шахлара Асланова, Рустама Гафурова и Романа Шегера, которые обвинены в участии в террористическом сообществе во время отбытия срока наказания в калмыцкой колонии.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам от семи до девяти с половиной лет заключения пятерых уроженцев Дагестана, обвиняемых по делу о террористическом сообществе в калмыцкой колонии.

По версии следствия, в 2013 году уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой ИК №2 , создал в колонии террористическую организацию, и в нее впоследствии вошло более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель колонии Павел Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев были задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

Главным следственным управлением Следкома России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Сайпудина Гусарова, Романа Шегера, Назима Габибуллаева, Шахлара Асланова и Рустама Гафурова. Они обвиняются в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 Уголовного кодекса России). Гусарову также предъявлены обвинения в руководстве террористическим сообществом (часть 1 статьи 205.4 Уголовного кодекса России), в подстрекательстве к участию в нем (часть 4 статьи 33 и часть 2 статьи 205.4 Уголовного кодекса России) и публичном оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 Уголовного кодекса России, сообщил сегодня Следком России.

По версии следствия, обвиняемые вступили в террористическое сообщество, созданное в ИК-2 Шахбаном Гасановым. "Гусаров, Шегер, Габибуллаев, Асланов и Гафуров занимались распространением среди осужденных идеологии радикального ислама, публичным оправданием терроризма и деятельности террористического сообщества, распространяли материалы экстремистского и террористического характера, в том числе запрещённую экстремистскую литературу и аудио-видеоматериалы. Кроме того, они занимались вовлечением в террористическое сообщество новых участников, их вербовкой и обучением религиозным нормам", - приводится версия следствия в публикации на сайте Следкома.

После освобождения Гасанова "террористическое сообщество возглавили другие осужденные, в том числе Гусаров, которые осуществляли общее руководство им, разрабатывали планы преступной деятельности", - подчеркнуло следствие.

Уголовное дело передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. "Ранее за руководство террористическим сообществом на территории ИК-2 и участие в нем Южным окружным военным судом к длительным срокам наказания осуждены 44 лица. Уголовные дела в отношении 12 лиц, в том числе бывших начальника ИК-2 Павла Батаева и его заместителя Артура Цамаева, в настоящее время рассматриваются в суде. Расследование в отношении других участников преступления продолжается", - отчиталось ведомство.

Комментариев от обвиняемых или их официальных представителей не поступало.

По данным Росфинмониторинга, который ведет список причастных к терроризму и экстремизму людей, Гусаров, Габибуллаев, Гафуров и Асланов являются уроженцами Дагестана, Шегер - Ростовской области.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее высказали мнение, что информация о террористической сети в калмыцкой колонии похожа на пиар-акцию силовиков.

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