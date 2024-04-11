Восемь силовиков проходят по делу о разгоне акции протеста в Тбилиси в 2009 году

11 апреля 2024, 01:50

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Европейский суд по правам человека обязал власти Грузии расследовать нарушения прав участников акции протеста, которая прошла 15 июня 2009 года в Тбилиси. Прокуратура отчиталась о возбуждении уголовного дела, заявив, что в нем уже восемь подозреваемых.

Как сообщал «Кавказский узел», 15 июня 2009 года после акции протеста оппозиции около здания МВД в Тбилиси были задержаны 39 протестующих. Лидеры оппозиции обвинили власти в разгоне митинга. По версии же МВД Грузии, имело место столкновение сторонников оппозиции с местными жителями. При разгоне митинга были избиты журналисты, телекомпании "Маэстро" и "Кавкасия" прервали вещание.

Суд по правам человека в Страсбурге с 2010 года рассматривает иски участников акции протеста 15 июня 2009 года, подвергшихся насилию во время ее разгона. Суд признал процессуальные нарушения прав, гарантированных статьями Европейской конвенции по правам человека, и обязал правительство Грузии провести расследование, поручив комитету министров Совета Европы контроль над следствием и исполнением итогового решения суда на национальном уровне.

Следственный департамент прокуратуры установил восьмерых подозреваемых, которые незаконно применили силу к демонстрантам и сфальсифицировали административные протоколы задержанных, сообщила 10 апреля пресс-служба ведомства.

«Установлено, что 15 июня 2009 года во время мирной акции протеста, на территории, прилегающей к административному зданию главного управления Тбилиси, в которой приняли участие около 150 человек. Заранее мобилизованные сотрудники МВД (...) окружили участников митинга и нанесли им ранения с использованием резиновых дубинок и других средств», - говорится в сообщении, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

В сообщении прокуратуры также отмечается, что против некоторых участников мирной акции протеста были сфальсифицированы протоколы об административных правонарушениях. Уголовное дело расследуется по статьям 333 и 341 УК Грузии - превышение служебных полномочий с применением насилия и служебный подлог.

В ведомстве отметили, что следствие продолжает устанавливать других виновных, информируя комитет министров Совета Европы о ходе расследования.

Разогнанная 15 июня 2009 года акция была продолжением бессрочных митингов оппозиции, начавшихся 9 апреля того года. Начало акции было приурочено дню памяти о событиях 1989 года, когда во время разгона многотысячного митинга на проспекте Руставели в Тбилиси погибли от 19 (по другим данным - 21) человек, а несколько сотен получили ранения.

Тридцать пять лет назад, 9 апреля 1989 года, произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и Советской Армии, применявшие против демонстрантов резиновые дубинки, саперные лопатки и газ.Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года".

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