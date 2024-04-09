Власти Дагестана озаботились поисками пропавших без вести в зоне СВО

09 апреля 2024, 12:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство Дагестана поручило местным властям и общественным организациям оказать поддержку родственникам и близким военнослужащих, без вести пропавших в зоне проведения военной операции на Украине. Для координации поисков создана рабочая группа, в состав которой вошли вице-премьер Дагестана, омбудсмен республики, а также военный прокурор и комиссар.

Распоряжение правительства Дагестана о содействии родственникам в поисках пропавших участников специальной военной операции (СВО) опубликовано 8 апреля на портале правовой информации республики. На документ обратило внимание издание "Новое дело".

В распоряжении говорится о создании рабочий группы, которая организует помощь родным и близким с поисками пропавших без вести участников СВО, обеспечит помощь психологов членам семей пропавших без вести участников спецоперации, а также будет повышать эффективность работы по розыскам и координировать работу в этом направлении местных властей, общественных объединений и организаций.

В состав рабочей группы вошли вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов, советник главы Дагестана Зарема Махмудова, военный комиссар Дагестана Дайтбег Мустафаев, омбудсмен Дагестана Джамал Алиев, военный прокурор Махачкалинского гарнизона Сергей Соколов, старший офицер Каспийской флотилии по социальной работе Эрзиман Абдурагимов и другие, указано в документе.

Напомним, что на 8 апреля, согласно опубликованной представителями властей и силовиками информации, общее число погибших в СВО жителей Дагестана, по меньшей мере, достигло 808.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции.

Отметим, родственники российских военных после их гибели в зоне проведения СВО нередко не могут добиться выплат компенсаций и социальных выплат. Речь преимущественно идет о тех погибших, которые состояли в формированиях, не относящихся к Минобороны России.

О том, с какими трудностями сталкиваются близкие погибших, рассказывается в статье "Кавказского узла" "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.