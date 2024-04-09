Военная операция на Украине. Фото: grozny.tv https://grozny.tv

09 апреля 2024, 12:07

Власти Дагестана озаботились поисками пропавших без вести в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство Дагестана поручило местным властям и общественным организациям оказать поддержку родственникам и близким военнослужащих, без вести пропавших в зоне проведения военной операции на Украине. Для координации поисков создана рабочая группа, в состав которой вошли вице-премьер Дагестана, омбудсмен республики, а также военный прокурор и комиссар.

Распоряжение правительства Дагестана о содействии родственникам в поисках пропавших участников специальной военной операции (СВО) опубликовано 8 апреля на портале правовой информации республики. На документ обратило внимание издание "Новое дело".

В распоряжении говорится о создании рабочий группы, которая организует помощь родным и близким с поисками пропавших без вести участников СВО, обеспечит помощь психологов членам семей пропавших без вести участников спецоперации, а также будет повышать эффективность работы по розыскам и координировать работу в этом направлении местных властей, общественных объединений и организаций.

В состав рабочей группы вошли вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов, советник главы Дагестана Зарема Махмудова, военный комиссар Дагестана Дайтбег Мустафаев, омбудсмен Дагестана Джамал Алиев, военный прокурор Махачкалинского гарнизона Сергей Соколов, старший офицер Каспийской флотилии по социальной работе Эрзиман Абдурагимов и другие, указано в документе.

Напомним, что на 8 апреля, согласно опубликованной представителями властей и силовиками информации, общее число погибших в СВО жителей Дагестана, по меньшей мере, достигло 808.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции.

Отметим, родственники российских военных после их гибели в зоне проведения СВО нередко не могут добиться выплат компенсаций и социальных выплат. Речь преимущественно идет о тех погибших, которые состояли в формированиях, не относящихся к Минобороны России.

О том, с какими трудностями сталкиваются близкие погибших, рассказывается в статье "Кавказского узла" "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев".

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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