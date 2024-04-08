Власти Грузии определились с планами строительства аэропорта в Вазиани

08 апреля 2024, 12:14

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Правительство Грузии приняло решение построить в поселке Вазиани близ Тбилиси новый гражданский аэропорт, поскольку действующий не отвечает планам долгосрочного развития туризма, сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Как информировал "Кавказский узел", 8 июня 2023 года стало известно, что власти Грузии рассматривают вопрос о строительстве нового аэропорта под Тбилиси в поселке Вазиани.

Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт в поселке Вазиани на окраине Тбилиси, сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Пропускная способность нынешнего аэропорта составляет примерно 4-4,5 миллиона пассажиров. Вам известно, что в сфере туризма у нас очень положительная динамика. В будущем ожидается быстрый и последовательный рост путешественников. В ногу со временем должна шагать и инфраструктура", – сказал на заседании правительства Кобахидзе, слова которого сегодня привел ТАСС.

Власти Грузии рассматривали расширение Тбилисского международного аэропорта, но при затратах в 900 миллионов долларов его пропускная способность после модернизации увеличилась бы до 15 миллионов пассажиров в год. На строительство же нового аэропорта потребуется 1 миллиард 260 миллионов долларов, а его пропускная способность составит 19 миллионов пассажиров в год, отметил Кобахидзе.

Новый аэропорт планируется построить в 19 километрах от Тбилиси на месте бывшей российской военной базы "Вазиани". Ранее специалисты указали, что взлетно-посадочная полоса (ВВП) Вазинского аэродрома обладает необходимыми параметрами, чтобы ее можно было перестроить в ВПП гражданского аэропорта. 14 июня 2023 года бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что после строительства нового аэропорта Грузия превратится в авиационный хаб для всего кавказского региона. Он пояснил, что действующий аэропорт в поселке Алексеевка близ Тбилиси не отвечает планам долгосрочного развития, и что именно поэтому принято решение строить новый аэропорт, отметил "Коммерсант".

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