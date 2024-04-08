Администраторы телеграм-канала в Дагестане заподозрены в клевете

08 апреля 2024, 07:39

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Силовики обвинили в клевете и вторжении в частную жизнь авторов телеграм-канала "Антипод. Дагестан". В доме местной жительницы проведен обыск по этому делу.

О том, что на авторов критикующего власти телеграм-канала "Антипод. Дагестан" заведено уголовное дело стало известно из апелляционного постановления Верховного суда республики. Дело было заведено в конце 2023 года, но известно об этом стало только сейчас.

Авторам телеграм-канала вменяют три эпизода клеветы и вторжения в частную жизнь. Из материалов дела следует, что жительница Махачкалы по фамилии Шахбанова оспаривает обыск, который сотрудники ФСБ провели у нее дома, предполагая, что она причастна к анонимному телеграм-каналу. Шахбанова считает, что это не могло являться достаточным основанием для проведения обыска, передало 7 апреля "ОВД Инфо"*.

На телеграм-канал "Антипод. Дагестан" подписаны 19 550 пользователей. Последние публикации размещены сегодня. В частности, в них говорится о водоснабжении Избербаша, о мусоре в махачкалинском сквере и о проблемах в сфере образования в Дербенте.

В карточке дела на сайте Верховного суда Дагестана уточняется, что дело поступило в суд 14 марта.

"Кавказский узел" также писал, что 20 ноября 2023 года дагестанская активистка Саида Сиражудинова назвала клеветой и искажением информации донос от Анны Коробковой о поддержке антисемитских акций в Дагестане.

Анна Васильевна Коробкова известна как автор многочисленных доносов на российских ученых, правозащитников и других людей, которые выступают в качестве экспертов в независимых медиа. Человек (либо коллектив людей), действующий под этим именем, характеризует себя как "профессиональный неоплачиваемый доносчик", сообщила 12 апреля 2023 года антрополог Александра Архипова*, вступившая в переписку с Коробковой. Сама Коробкова в письме Архиповой* заявила, что отправила более 700 доносов только "за первый год специальной военной операции".

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