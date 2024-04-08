08 апреля 2024, 00:55

Ингушетия заняла последнее место в рейтинге регионов по просроченным кредитам

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В рейтинге регионов России по доле просроченных кредитов у населения на последнем месте оказалась Ингушетия, где эта доля составляет 11,76%.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2022 год последнее место в рейтинге регионов России по доле просроченных кредитов заняла Ингушетия, где она составляет более 10%.

Рейтинг регионов России по доле просроченных кредитов опубликовало сегодня, 8 апреля РИА "Новости". За его основу взяты данные Центробанка и Росстата.

Среди регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов меньше всего просроченных кредитов у жителей Калмыкии (43 место с долей просроченных кредитов 3,65%). Ростовская область на 50 месте (3,76%), Краснодарский край на 54 месте (3,83%), Астраханская область на 67 месте (4,17%), Волгоградская область на 69 месте (4,20%), Ставропольский край на 73 месте (4,50%), Кабардино-Балкария на 77 месте (4,79%), Дагестан на 80 месте (5,20%), Адыгея на 81 месте (5,37%), Чечня на 82 месте (6,21%), Карачаево-Черкесия на 83 месте (6,31%), Северная Осетия на 84 месте (7,01%). Замыкает рейтинг Ингушетия, где доля просроченных кредитов у жителей - 11,76%.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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