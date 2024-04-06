Махачкалинцы потребовали отремонтировать городские дороги

06 апреля 2024, 19:48

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На улице Урахинского ведется укладка асфальта после жалоб жителей на неудобства водителей и пешеходов, отчитался мэр Махачкалы. Ремонт дорог требуется и на других улицах, указали авторы комментариев в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно упрекали чиновников в недостаточных усилиях для ремонта дорог. В частности, 4 января жители одного из высокогорных районов за свой счет отремонтировали трассу, связывающую четыре села. В марте стало известно, что жители Махачкалы самостоятельно засыпали грунтом ямы на проезжей части одной из улиц. Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам горожан.

О ремонте дороги на улице Урахинского, где ведется укладка асфальтобетонного покрытия, мэр Махачкалы Юсуп Умавов отчитался 5 апреля в своем телеграм-канале. "От жильцов, проживающих на данной улице, поступали обращения по поводу капитального ремонта – здесь было затруднено движение транспортных средств и пешеходов ввиду отсутствия асфальтобетонного покрытия. Сегодня специалистами подрядной организации проводится укладка асфальта", - написал глава города.

Протяжённость дороги – 320 метров, ширина около 9 метров, отметил чиновник. Там в рамках капитального ремонта также установлены бордюрные камни и обустроен тротуар для пешеходов. "В ближайшее время комплекс запланированных работ будет завершен", - сообщил Умавов.

Под этой публикацией, по состоянию на 19.47 мск 6 апреля, размещен 81 комментарий. Авторы многих из них назвали и другие улицы, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте и укладке асфальта.

"На Геджухскую когда асфальт дойдёт?" – поинтересовался, в частности, Мух1аммад Мух1аммадов. "Как приятно слышать, что где-то обустраивают улицу! Но хотелось бы услышать такие прекрасные слова в адрес других улиц тоже! Например, микрорайон Ватан, улица Аминова. Также очень сильно нуждается в асфальтировании!" – написал Хасбула.

"Патриотная когда будет асфальтирована? Она в программе", – спросил пользователь с ником, состоящим из точки. "Для рассмотрения данного вопроса направили запрос специалистам УЖКХ города", - ответил на это представитель Центра управления городом.

"Когда асфальтируете 2-ю Эльтавную улицу?" – задал вопрос Tоnу Montana. "Поселок Шамхал тоже на заметку возьмите, пожалуйста. Улица Молодежная, невозможно ездить", – призвал пользователь с ником "Дорогу осилит идущий!".

"На Гапцахской проложите асфальт к морю", - потребовал еще один пользователь. "Почему по городу везде на центральных улицах все дороги в ямах? Неужели нельзя хоть залатать их! […] Пожалуйста, займитесь уже качеством дорог", - написал A/N_ Izumrud.

"Надеемся, что сделают ремонт и на улице Цахая Макаева, 3-й проезд, поселок Новый Кяхулай, которая находится в ужасном состоянии, об асфальте даже не думаем, главное, чтобы решили вопрос с подтоплением улицы", - обратился к чиновникам Б К. "После зимы улица Габитова вся в ямках. Отправьте, пожалуйста, специалистов", - попросил Б А.

"Обратите внимание, пожалуйста, на улицу Заморскую, одну из тех, что ведет к новой набережной. В ужаснейшем состоянии, здесь никогда не было асфальта и круглый год ямы. В некоторых местах жители сами за свой счет засыпали щебенку. Но это не спасает ситуацию. Более того, я и ранее писала, говорили, что дорога войдет в программу ремонта, но воз и ныне там. По этой улице к морю - поток людей и машин. И хотелось бы относительно нормальные условия для всех. Прошу Вас дать поручение профильным структурам по ремонту этой дороги", - написала Эльмира.

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