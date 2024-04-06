Житель Краснодара обвинен в призывах к терроризму

06 апреля 2024, 03:38

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Поступило в суд дело жителя Краснодара, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании и пропаганде терроризма из-за комментариев под видеороликами.

49-летний житель Краснодара обвинен в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Мужчина был зарегистрирован на одном из видеохостингов, был пользователем одного из каналов, под видеороликами на котором он оставлял комментарии, которые содержат призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдания и пропаганду терроризма. При этом его комментарии были доступны неограниченному кругу пользователей, пишет 5 апреля Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Краснодарец был задержан, в настоящее время он заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Дело направлено в суд.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе суд в Краснодаре приговорил к 1,5 годам колонии местного жителя Владимира Яроцкого, посчитав осквернением символа воинской славы опубликованное в соцсети изображение с георгиевской лентой. Тогда Яроцкий признал свою вину. В конце марта дело Яроцкого поступило на рассмотрение Южного окружного военного суда, он обвинен в призывах в терроризму.

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