Житель Дагестана обвинен в реабилитации нацизма

05 апреля 2024, 19:56

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Сотрудники ФСБ усмотрели реабилитацию нацизма в публикациях жителя Магарамкентского района, дело передано в суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя села Джепель, обвиняемого в реабилитации нацизма (часть 2 статьи 354.1 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый 17 октября 2023 года через интернет, "совершил публичное одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала", "одобряя и оправдывая идеологию фашизма", сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.

В Telegram-канале ведомства указано, что дело было возбуждено по материалам, поступившим из управления ФСБ России по Дагестану, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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