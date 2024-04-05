05 апреля 2024, 19:56

Житель Дагестана обвинен в реабилитации нацизма

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Сотрудники ФСБ усмотрели реабилитацию нацизма в публикациях жителя Магарамкентского района, дело передано в суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя села Джепель, обвиняемого в реабилитации нацизма (часть 2 статьи 354.1 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый 17 октября 2023 года через интернет, "совершил публичное одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала", "одобряя и оправдывая идеологию фашизма", сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.

В Telegram-канале ведомства указано, что  дело было возбуждено по материалам, поступившим из управления ФСБ России по Дагестану, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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Примечание:

"Оставлен в силе приговор махачкалинцу вопреки заявлению о фабрикации дела", "Обвиняемые в осквернении Вечного огня в Нефтекумске получили реальные сроки", "Юристы сочли чрезмерно жестким приговор уроженцу Дагестана за осквернение памятника".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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