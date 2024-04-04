Ювалm Ланзман. Фото: ФСБ России

04 апреля 2024, 11:17

Гражданин Израиля задержан на Кубани за планы перейти на сторону Украины

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Силовики задержали на Кубани, а затем выдворили из России бывшего военнослужащего армии обороны Израиля Юваля Ланзмана, который, по версии следствия, планировал уехать на Украину и воевать против вооруженных сил России, сообщила ФСБ.

По версии следствия, гражданин Израиля Юваль Ланзман, 1960 года рождения, направлял различным запрещенным в России террористическим организациям свои анкетные и автобиографические данные, чтобы примкнуть к ним и принять участие в боевых действиях против российских военных на территории Украины.

Юваль Ланзман является бывшим военнослужащим ЦАХАЛ (армия обороны Израиля, – прим. "Кавказского узла"). Следствие считает, что он негативно относится к проведению специальной военной операции (СВО) на Украине и политике властей России, и что планировал вступить в украинские вооруженные формирования, привело сегодня РИА "Новости" сообщение пресс-службы управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Ювалю Ланзману объявлено предостережение о недопустимости участия в террористической организации, силовики обеспечили его выезд за пределы России для дальнейшего переезда в Израиль. Также ему закрыт въезд в Россию, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 29 декабря 2023 года стало известно, что в Краснодарском крае задержан местный житель по подозрению в попытке уехать на Украину и воевать против вооруженных сил России.

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Примечание:

"Сотрудник Минприроды Кубани осужден за шпионаж", "Житель Кубани задержан за попытку примкнуть к украинской армии", "Зампред ростовского суда осуждена условно за разглашение гостайны".

Автор: "Кавказский узел"

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