Оружие и патроны найдены на месте сгоревшей турбазы в Краснодарском крае

02 апреля 2024, 06:02

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Силовики обнаружили части пулемета и патроны на турбазе в Апшеронском районе Краснодарского края, где произошел взрыв газа и пожар.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта после взрыва газа на турбазе "Водолей" в Апшеронском районе произошел пожар на площади в 500 квадратных метров. С базы отдыха эвакуировали 50 человек, при этом многие отдыхающие не успели взять свои вещи. Один человек получил травму, его госпитализировали в ЦРБ. Следователи отчитались, что начато расследование уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Криминалисты изъяли оружие и боеприпасы на туристической базе отдыха в Апшеронском районе, где 31 марта произошел пожар, пишет 1 апреля Следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, оружие и боеприпасы изъяты для проведения экспертиз.

На базе отдыха найден ствол и ствольная коробка от ручного пулемета Калашникова (РПК) и 50 патронов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах Кубани.

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