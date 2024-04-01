01 апреля 2024, 09:10

Взрыв на кубанской турбазе обернулся уголовным делом

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Начато расследование уголовного дела после взрыва и пожара на турбазе в Апшеронском районе, отчитались следователи. Пострадавшим оказался отдыхающий, который сломал ногу во время эвакуации, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта после взрыва газа на турбазе "Водолей" в Апшеронском районе произошел пожар на площади в 500 квадратных метров. С базы отдыха эвакуировали 50 человек, при этом многие отдыхающие не успели взять свои вещи. Один человек получил травму, его госпитализировали в ЦРБ.

В связи с пожаром на турбазе в станице Нижегородской возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

"В больницу был доставлен 44-летний мужчина с травмами различной степени тяжести, который находился на территории базы, ему оказывается медицинская помощь. С целью установления степени причиненного вреда здоровью мужчины назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе причины пожара, отмечается в сообщении.

31 марта о проверке инцидента отчиталась прокуратура Кубани. "В результате возгорания газо-воздушной смеси произошел пожар в гостиничном комплексе турбазы «Водолей», расположенной между хутором Красный Дагестан и станицей Нижегородской. Площадь возгорания составила 500 кв. м. Один из постояльцев в ходе эвакуации сломал ногу, он доставлен в больницу. Погибших нет", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Часть 1 статьи 238 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.

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Примечание:

"Туристы покинули курортный Джанхот после крупного пожара", "В Краснодарском крае частично потушен пожар около базы отдыха под Геленджиком", "Спасатели остановили распространение пожара под Геленджиком".

Автор: "Кавказский узел"

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