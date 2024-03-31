31 марта 2024, 16:37

Человек госпитализирован после взрыва и пожара на кубанской турбазе

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Эвакуация туристов потребовалась после взрыва и пожара на базе отдыха в Апшеронском районе, один человек госпитализирован с травмами.

Информация о пожаре на турбазе «Водолей» в Апшеронском районе поступила сегодня в 13.05 мск, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"По предварительной информации, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. Одного пострадавшего с переломом доставили в местную ЦРБ. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 кв.м", - говорится в публикации.

По данным МЧС, после взрыва огонь распространился по коттеджам "в считанные минуты". Всего с базы отдыха эвакуировали 50 человек, при этом многие отдыхающие не успели взять вещи выбежали в одних купальниках, сообщает 93.ru.

Турбаза «Водолей» находится в 150 километрах от Краснодара, между хутором Красный Дагестан и станицей Нижегородской. Это круглогодичный комплекс отдыха, стоимость размещения в коттеджах там стоит от 5000 рублей в сутки, пишет издание.

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Примечание:

"Туристы покинули курортный Джанхот после крупного пожара", "В Краснодарском крае частично потушен пожар около базы отдыха под Геленджиком", "Спасатели остановили распространение пожара под Геленджиком".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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