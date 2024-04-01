В Дагестане введен мораторий на увеличение арендной платы за землю

01 апреля 2024, 00:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти республики заявили, что необходимо оказать дополнительную помощь предпринимателям, социально ориентированным некоммерческим организациям и гражданам.

Постановление о введении моратория на увеличение арендных платежей за земельные участки подписал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Документ опубликован на сайте правительства республики.

Решение направлено на оказание помощи арендаторам земельных участков и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Оно будет действовать до 31 декабря текущего года.

Решение о введении моратория принято "в целях обеспечения социально-экономической стабильности на территории республики, оказания дополнительной поддержки субъектам предпринимательской деятельности, социально ориентированным НКО и жителям региона, в том числе на фоне санкционного давления", говорится в сообщении пресс-службы правительства Дагестана.

Напомним, ранее дагестанские журналисты рассказали "Кавказскому узлу", что неупорядоченность земельных отношений в республике становится тормозом для привлечения инвестиций, у местных жителей нет доступа к землям, необходимым для реализации инвестиционных проектов. "Необходимо предоставить право на пользование землей дагестанцам. Сейчас мы имеем семь-восемь случаев отказов по различным надуманным причинам на 10 запросов о предоставлении земли. Хотя люди должны иметь доступ к свободным землям, а не полагаться на мнение чиновников. Должны быть четко определены цена, арендная плата, условия предоставления. Без этого привлекать инвестиции не получится", - заявил, в частности, главред "Дербента" Милрад Фатуллаев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.