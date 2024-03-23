Активисты из Полтавской обвинили чиновника Росприроднадзора в игнорировании повесток в суд

23 марта 2024, 05:35

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Руководитель Южного межрегионального управления Росприроднадзора игнорирует судебные повестки и не является на заседание суда по иску активистов из станицы Полтавской, рассказала лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева. Судья не поддержал предложение активистов принудительно доставить его на заседание. Кроме того, суд отказался привлечь к делу прокурора.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября 2022 года прокуратура Кубани сообщила, что Красноармейский райсуд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал ООО Многопрофильное предприятие "ЖКХ" Красноармейского района обеспечить системой отвода биогаза полигон отходов в станице Полтавской и разместить там дренажную систему и локальные очистные сооружения. Кроме того, суд обязал компанию "разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, обеспечить технологический цикл по изоляции отходов, а также устранить иные нарушения". Активисты заявили после суда, что признание судом нарушений при работе полигона стало маленькой победой в борьбе против свалки.

Активисты зафиксировали сбросы стоков в канал орошения рисовых полей около станицы Полтавской, заявила лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева. Она предположила, что в систему орошения попали сбросы с мусорного полигона. Активисты обратились в природоохранную прокуратуру, буквально через пару часов нам место приехали полицейские и зафиксировали сбросы.

19 марта состоялось очередное судебное заседание по иску АНО «Зеленая Станица» к ООО МП «ЖКХ Красноармейского района», рассказала 22 марта корреспонденту "Кавказского узла" лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева.

«На заседание приехали представители министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Вели себя достойно, публично обещали поддержать активистов и говорили о том, что до тех пор, пока Полтавский полигон исключен из территориальной схемы обращения с отходами, работу свалка не возобновит. Всё это так. Но есть нюанс. Полтавский полигон очень хочет вернутся в схему, принимать горы отходов и дербанить народные денежки, поступающие ему в виде тарифов и прочих «плюшек», - отметила она.

Гаряева также подчеркнула, что Южное межрегиональное Управление Росприроднадзора, "без которого, по мнению ответчика и суда, решить ничего не возможно, продолжает успешно игнорировать судебные повестки и делает вид, что «разборки» вокруг Полтавского полигона их вообще не касаются". "Поэтому возникло предложение организовать через суд и полицию принудительную доставку начальника управления (привод) в суд. Судья пока что нас в этом не поддержал, но есть надежда что природоохранное ведомство могут наказать штрафом за неуважение к суду», - добавила активистка.

При этом, как отметила лидер движения «Полтавская против свалки», суд ожидаемо продолжает отметать все принципиально важные ходатайства истцов – жителей Полтавской, например, категорически отказался привлекать прокурора к делу. «Прокурору тоже вообще не хочется лезть в эту тему, поэтому будем биться сами, но принципиально будем писать жалобы самому генеральному прокурору о том, что местные надзорщики цинично игнорируют приказ генерального прокурора о порядке осуществления надзора за соблюдением природоохранного законодательства. Да, губернатора суд тоже отказался привлечь к делу», - заявила она.

Гаряева рассказала, что «ЖКХ Красноармейского района» подала в арбитраж на министерство ЖКХ края. «Но 11 марта дело передали в суд общей юрисдикции. Мы сами узнали об этом только 20 марта и теперь ждем, пока информация о деле появится в суде общей юрисдикции. Мы постараемся вступить в дело в качестве третьей стороны», - пояснила она.

Что касается ситуации с давлением на активистов, то, по словам Гаряевой, ей пока не было предоставлено никаких документов о том, что в отношении нее ведется уголовное дело.

Лидер движения «Полтавская против свалки» отметила, что активисты опасаются возобновления завоза мусора. «Если компании удастся вернуться в рабочую схему по принятию отходов, то их ввоз может возобновиться, поскольку мы пока не видели юридических документов, приостанавливающих деятельность полигона. Есть только слова губернатора, который пообещал сделать это. В региональном министерстве ЖКХ мне неофициально подтвердили, что губернатор настаивает на своем решении и полигон не заработает. Но это слова, документов нет», - заявила Гаряева.

Она также прокомментировала информацию об обнаруженных стоках. По ее словам, владелец полигона был обязан оборудовать полигон средствами инженерной защиты, наличие которых могло предотвратить розлив фильтрата и защитить окружающую среду от загрязнения и отравления. Но ничего из этого сделано не было.

При этом, как отметила лидер движения «Полтавская против свалки» сейчас, по словам сотрудников полигона, туда буквально каждые день-два приезжают комиссии из города, берут пробы воды и земли. «Но результатов пока нет. В связи с приходом нового прокурора поменялась и позиция прокуратуры - буквально в тот же день, когда мы опубликовали сообщение о стоках, была проверка прокуратуры, приезжал дознаватель. Но результатов мы пока не знаем», - заключила она.

Руководитель экологической организации «Гражданская инициатива против экопреступности» Дмитрий Шевченко отметил, комментируя ситуацию, что речь идет, скорее всего, о фильтрате, попадающем в канал из-за отсутствия гидроизоляции полигона. «Это ведь на самом деле не полигон, а свалка, слегка обвалованная землей», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Глава республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы в Адыгее Валерий Бриних также считает, что речь шла о фильтрате. «Скорее всего, речь идет о фильтрате, появившемся после дождей, поскольку там отсутствует система его удержания и предохранения от попадания в воду», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". При этом, как отметил Бриних, фильтрат бывает насыщен различными вредными веществами, находящимися в теле свалки.

Эксперты подчеркнули, что решением проблемы должен заниматься Росприроднадзор. Как отметил Дмитрий Шевченко, именно в его сфере ответственности находятся свалки и мусорные полигоны. Валерий Бриних заявил, что помимо Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры, решением проблемы должны заниматься региональные и местные власти, поскольку именно они являются владельцами земельного участка, на котором расположена свалка.

Следующее заседание суда состоится 2 апреля в 15:00.

22 марта в станице Красноармейской состоялась 59-я сессия районного Совета депутатов, на которой было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы Красноармейского района Юрия Васина. Он написал заявление об отставке по собственному желанию, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале районной администрации.

Активисты из станицы Полтавской прокомментировали в телеграм-канале "Полтавская против свалки" отставку Васина, назвав его лицом, связанным со свалкой, а его уход - победой.

Напомним, противники свалки в Полтавской, требовавшие закрытия мусорного полигона, неоднократно сталкивались с административным и уголовным преследованием. Силовики оформляли протоколы в отношении жителей станицы за участие в несанкционированных акциях, перекрытие дороги, неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

14 декабря 2023 года власти сообщили, что свалка будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако станичники сообщили, что по ночам на закрытый полигон все еще иногда привозят отходы.

Жители станицы Полтавской вели долгую борьбу за закрытие мусорной свалки. 4 декабря 2023 года полигон был закрыт, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

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