Стало известно имя убитого в Терекли-Мектеб адвоката

16 марта 2024, 06:47

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Адвоката, которого убил в селе Терекли-Мектеб мужчина, недовольный решением суда, звали Сергей Осипов, он был членом адвокатской палаты Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", осужденный и его адвокат были убиты потерпевшим у здания Ногайского районного суда, возбуждено дело об убийстве по мотиву кровной мести, сообщила прокуратура. Подозреваемый был недоволен приговором суда по делу о ДТП, в котором погиб его сын, сообщили источники.

Погибшего в Терекли-Мектеб адвоката звали Сергей Осипов, он был членом адвокатской палаты Дагестана, сообщает 15 марта "Интерфакс" со ссылкой на источник в Федеральной палате адвокатов.

В республиканской адвокатской палате подтвердили, что Осипов был убит вместе с подсудимым. Ход расследования его убийства находится на контроле руководства палаты.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

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