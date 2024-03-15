15 марта 2024, 20:31

Кровная месть названа поводом убийства двух человек в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный и его адвокат были убиты потерпевшим у здания Ногайского районного суда, возбуждено дело об убийстве по мотиву кровной мести, сообщила прокуратура. Подозреваемый был недоволен приговором суда по делу о ДТП, в котором погиб его сын, сообщили источники.

Уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, по мотиву кровной мести (часть 2 статьи 105 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ) возбуждено после двойного убийства в Ногайском районе, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

По версии следствия, 15 марта около 13 мск после оглашения приговора Ногайского районного суда, при выходе осужденного, его защитника и родственников на автостоянку, потерпевший по делу произвел в них не менее восьми выстрелов из пистолета. В результате от полученных ранений осужденный и его защитник скончались в больнице. Ещё один пострадавший госпитализирован, говорится в Telegram-канале.

Убийство произошло в селе Терекли-Мектеб у здания суда после того, как судья вынес решение по делу о ДТП, в котором погиб 15-летний мальчик. После приговора отец ребенка несколько раз выстрелил в осужденного водителя машины и его адвоката, сообщила сегодня "Сапа Кавказ".

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

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Примечание:

"Отец убитого под Каякентом потребовал задержать всех участников драки", "Юристы сочли разумными сроки расследования убийства под Каякентом", "Пользователи соцсети усомнились в перспективах расследования убийства под Каякентом".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 марта 2024, 20:55

15 марта 2024, 19:48

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15 марта 2024, 17:31

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