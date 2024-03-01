Подозреваемый по делу Темура Карбая задержан в Грузии

01 марта 2024, 02:16

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Грузинские правоохранители задержали в Зугдиди одного из трех абхазских милиционеров, причастных к избиению и последующей смерти гражданина Грузии Темура Карбая в Гальском районе Абхазии.

Как информировал "Кавказский узел", 10 декабря 2023 года стало известно, что Темур Карбая (упоминается также в СМИ как Виталий Карбая), госпитализированный в Абхазии после избиения, умер в больнице. Гражданина Грузии избили силовики в Гальском районе, заявили грузинские активисты. 12 февраля прокуратура Абхазии сообщила, что два силовика, подозреваемых в избиении Карбая задержаны, а местонахождение третьего неизвестно.

Милиционеры Альберт Заракуа, Вианор Абшилава и Давид Квеквескири избили задержанного в отделе, сломав ему несколько ребер, а затем поместили в изолятор. В Абхазии, где были задержаны только Заракуа и Абшилава, дело Карбая расследуется по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц и превышении полномочий с тяжкими последствиями.

Абхазский силовик Давид Квеквескири задержан в Зугдиди, где скрывался около месяца, после задержания его доставили в Тбилиси, сообщил 29 февраля со ссылкой на МВД грузинский телеканал "Мтавари архи".

Квеквескири, по информации телекомпании, был задержан на основании постановления судьи в связи с делом о незаконном обороте оружия (статья 236 УК Грузии). Дело Темура Карбая МВД Грузии расследует как умышленное убийство (статья 108 УК, предусматривающая от десяти до пятнадцати лет лишения свободы).

По данным прокуратуры Абхазии, именно Квеквескири 6 декабря насильно доставил Темура Карбая в отдел милиции и незаконно обыскал его без понятых. Он же начал избивать Карбая, который был пьян и во время обыска употребил в адрес силовика нецензурные слова. Двое коллег Квеквескири, согласно версии следствия, присоединились к избиению, удары задержанному наносились кулаками и ногами.

После избиения Карбая был переведен в изолятор временного содержания, откуда его 7 декабря отпустили. Согласно версии абхазского МВД, мужчина был освобожден «после профилактической беседы». Карбая сначала доставили в больницу Гали, затем перевели в Сухумскую больницу, где он умер 9 декабря.

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