01 марта 2024, 02:16

Подозреваемый по делу Темура Карбая задержан в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинские правоохранители задержали в Зугдиди одного из трех абхазских милиционеров, причастных к избиению и последующей смерти гражданина Грузии Темура Карбая в Гальском районе Абхазии. 

Как информировал "Кавказский узел", 10 декабря 2023 года стало известно, что Темур Карбая (упоминается также в СМИ как Виталий Карбая), госпитализированный в Абхазии после избиения, умер в больнице. Гражданина Грузии избили силовики в Гальском районе, заявили грузинские активисты. 12 февраля прокуратура Абхазии сообщила, что два силовика, подозреваемых в избиении Карбая задержаны, а местонахождение третьего неизвестно. 

Милиционеры Альберт Заракуа, Вианор Абшилава и Давид Квеквескири избили задержанного в отделе, сломав ему несколько ребер, а затем поместили в изолятор. В Абхазии, где были задержаны только Заракуа и Абшилава, дело Карбая расследуется по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц и превышении полномочий с тяжкими последствиями. 

Абхазский силовик Давид Квеквескири задержан в Зугдиди, где скрывался около месяца, после задержания его доставили в Тбилиси, сообщил 29 февраля со ссылкой на МВД грузинский телеканал "Мтавари архи". 

Квеквескири, по информации телекомпании, был задержан на основании постановления судьи в связи с делом о незаконном обороте оружия (статья 236 УК Грузии). Дело Темура Карбая МВД Грузии расследует как умышленное убийство (статья 108 УК, предусматривающая от десяти до пятнадцати лет лишения свободы). 

По данным прокуратуры Абхазии, именно Квеквескири 6 декабря насильно доставил Темура Карбая в отдел милиции и незаконно обыскал его без понятых. Он же начал избивать Карбая, который был пьян и во время обыска употребил в адрес силовика нецензурные слова. Двое коллег Квеквескири, согласно версии следствия, присоединились к избиению, удары задержанному наносились кулаками и ногами. 

После избиения Карбая был переведен в изолятор временного содержания, откуда его 7 декабря отпустили. Согласно версии абхазского МВД, мужчина был освобожден «после профилактической беседы». Карбая сначала доставили в больницу Гали, затем перевели в Сухумскую больницу, где он умер 9 декабря. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Абхазские следователи занялись делом о похищении бизнесмена", "Житель Кабардино-Балкарии арестован по делу Ахры Авидзбы", "Правозащитница усомнилась в эффективности действий властей по освобождению Такаландзе".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 марта 2024, 01:17

01 марта 2024, 00:18

  • Прокурор запросил реальный срок для блогера Джамиля Мамедли

    Государственный обвинитель предложил суду приговорить к восьми годам и трем месяцам лишения свободы азербайджанского блогера Джамиля Мамедли, обвиненного в хулиганстве, вымогательстве и мошенничестве после публикаций с критикой в адрес властей. Защита попросила суд оправдать Мамедли.

01 марта 2024, 00:06

29 февраля 2024, 23:12

  • Жалоба Юсупова* на произвольное задержание дошла до суда

    Суд в Махачкале необоснованно отказался удовлетворить иск Идриса Юсупова* к полиции в связи с задержанием на акции против мобилизации, говорится в апелляционной жалобе, которую рассматривает Верховный суд Дагестана. Представитель МВД заявила в суде, что журналист не был задержан, а адвокат потребовал допросить представителей медиа, задержанных вместе с Юсуповым*.

29 февраля 2024, 22:16

  • Участники митинга в Ереване призвали Пашиняна уйти в отставку

    Движение "Вместе" провело сегодня митинг в Ереване с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акции обосновали свои требования тем, что Пашинян допустил территориальные уступки и переход Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана.

Темы дня

События дня

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи