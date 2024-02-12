Виталий Карбая. Фото: https://sova.news/2024/02/12/po-delu-ubitogo-v-gali-timura-karbaya-zaderzhany-dvoe-miliczionerov-ishhut-tretego/

12 февраля 2024, 11:04

Трое милиционеров задержаны в Абхазии по делу о смерти Карбая

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Милиционеры Альберт Заракуа, Вианор Абшилава и Давид Квеквескири избили в отделе милиции Виталия Карбая, сломав ему несколько ребер, а затем поместили в СИЗО. Два силовика задержаны, местонахождение третьего неизвестно, сообщила прокуратура Абхазии.

Как информировал "Кавказский узел", 10 декабря 2023 года стало известно, что Темур Карбая (упоминается также в СМИ как Виталий Карбая), госпитализированный в Абхазии после избиения, умер в больнице. Гражданина Грузии избили силовики в Гальском районе, заявили грузинские активисты.

По версии следствия, 6 декабря 2023 года оперуполномоченный ОВД по Галскому району, капитан милиции Альберт Заракуа вместе с оперуполномоченным пункта милиции села Баргяб, лейтенантом Вианором Абшилава, а также инспектором взвода патрульно-постовой службы (ППС) по Галскому району, младшим лейтенантом Давидом Квеквескири применили насилие по отношению к задержанному Виталию Карбая.

Из материалов дела следует, что 6 декабря 2023 года Карбая в состоянии алкогольного опьянения был доставлен с территории колхозного рынка города Гал в ОВД по Галскому району лейтенантом Давидом Квеквескири. Карбая стал в отношении него выражаться нецензурной бранью и в ответ на это милиционер ударил его по лицу. В этот момент в помещение вошли Заракуа и Абшилава, которые вместе с Квеквескири стали избивать задержанного, сообщила 11 февраля на своем сайте прокуратура Абхазии.

"В результате чего причинили Карбая В.И. телесные повреждения в виде тупой травмы грудной клетки слева с переломом: 7-го, 8-го, 9-го и 10-го ребер, кровоподтека на верхнем и нижнем веках правого глаза", – отметило ведомство.

После избиения, задержанного поместили в ИВС, где он находился до утра 7 декабря 2023 года. 10 февраля Заракуа и Абшилава были задержаны. Квеквескири в прокуратуру Галского района не явился, его местонахождение неизвестно, сказано в сообщении.

9 февраля прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении трех силовиков. Им вменяется причинение тяжкого вреда здоровью совершенное группой лиц, а также превышения полномочий, повлекшие тяжкие последствия, уточнила прокуратура Абхазии.

"Кавказский узел" также писал, что в Абхазии ранее неоднократно возбуждались уголовное дела в отношении силовиков за применение ими насилия. В частности, 15 сентября 2021 года трое абхазских силовиков были заподозрены в пытках туриста.

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Примечание:

"Абхазские следователи занялись делом о похищении бизнесмена", "Абхазские спасатели прекратили поиски туриста из России", "Житель Кабардино-Балкарии арестован по делу Ахры Авидзбы".

Автор: "Кавказский узел"

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