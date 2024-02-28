28 февраля 2024, 02:17

ЕСПЧ признал нарушение прав жительницы Волгограда

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Европейский суд по правам человека признал, что права жительницы Волгограда Ирины Медко, оштрафованной по обвинению в мошенничестве, были нарушены и присудил ей компенсацию в размере 1000 евро. Из-за содержания в СИЗО и поездок в автозаке она потеряла ребенка, говорится в решении суда.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 ноября 2018 года Волгоградский областной суд оставил в силе решение районного суда о розыске и заочном аресте Ирины Медко, обвиненной в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

В 2017 году Медко выиграла тяжбу со страховой компанией о возмещении ущерба от затопления ее квартиры, после чего подала в суд квитанцию на 20 тысяч рублей для компенсации расходов на адвоката. Суд счел документ сфальсифицированным, и следствие завело на Медко дело. После обращения Ирины Медко на юридический онлайн-сервис "Кавказским узлом" ей был предоставлен адвокат Сергей Артюшков.

Европейский суд по правам человека признал нарушенными права жительницы Волгограда Ирины Медко и присудил ей компенсация в размере 1000 евро. "Медко была беременна, когда ее заключили под стражу. Но ни в полиции, ни в СИЗО не учли состояние женщины. Ее держали в тесной, грязной и холодной камере с тараканами и клопами, а в суд возили в тесном и душном «стакане» автозака. В конечном итоге Ирина заболела бронхитом, а впоследствии потеряла ребенка", - пишет в своем сообщении об этом решении ЕСПЧ 27 февраля фонд "Общественный вердикт"*, юристы которого представляли интересы Ирины в Европейском суде. 

Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Решение ЕСПЧ воодушевляет и дает силы двигаться дальше, сказала 27 февраля корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Медко. "Они удовлетворили жалобу только по одному пункту, но все равно приятно. Я теперь знаю, что все равно надо добиваться соблюдения своих прав", - пояснила она. 

"Для меня это дикость была - то, что тогда произошло. Первый такой опыт, и, конечно, психологически было очень тяжело. Для меня удивительно, как они заводят эти дела. Просто сажают человека перед собой и говорят: "Признавайся, пиши". И им все равно, того они человека нашли или какого-то с улицы. Я поняла, что никогда ни в чем не надо с ними соглашаться, ничего не подписывать. У вас есть право вообще молчать. Это следователь должен доказывать вашу вину, а не вы - свою невиновность. Надо у нас людям знать законы и уметь защищать свои права", - сказала Ирина. 

По ее словам, вопрос не в компенсации, тем более, что неизвестно, когда она ее получит. "Мне сложно говорить о потере ребенка. Были и другие проблемы со здоровьем после этого. Но я восстановилась, и сейчас у меня всё хорошо. Но я хочу донести, что надо обязательно знать свои права и защищать их, обязательно надо понимать, что такое презумпция невиновности. Наши органы пытаются человека сломить. Чтоб он боялся, молчал, не жаловался, со всем соглашался. Начинаешь себя чувствовать никем - и перестаешь верить людям вообще. Так было со мной. Но потом я поняла, что надо все равно продолжать, назло всем, нельзя опускать руки, и очень важно знать свои права", - подчеркнула Ирина Медко. 

Компенсацию Ирина Медко не получит, так как Россия отказалась исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, сказала корреспонденту "Кавказского узла" эксперт "Общественного вердикта"* Светлана Тореева. "Сейчас такие решения приносят лишь удовлетворение самим пострадавшим - что за ними все же признали нарушенные право. Но в случае, если Россия вернется в юрисдикцию ЕСПЧ, государство должно будет исполнить все свои обязательства, в том числе по решениям, принятым в тот период времени, когда Россия не исполняла решения ЕСПЧ", - сказала она. 

Тореева отметила, что жалоба по случаю Медко подавалась по трем статьям Конвенции о правах человека - статья 3 (запрет жестокого обращения), статья 8 (право на уважение частной жизни) и статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты). ЕСПЧ принял жалобу только по статьям 3 и 13. "Статью 8 не признали, потому что признали статью 3, а это более тяжелая статья", - пояснила Тореева. 

"Когда мы были под юрисдикцией ЕСПЧ, в отношении жалоб по условиям транспортировки и содержания в местах заключения, считалось, несколько критериев должно было быть нарушено, чтобы пострадавшие могли обратиться в ЕСПЧ, в том числе учитывалась длительность. В случае Ирины Медко речь идет о неделе в СИЗО и двух поездках - в СИЗО и из СИЗО в суд. Тем не менее, Европейский суд признал ее страдания достаточно интенсивными, чтобы принять ее жалобу и вынести в отношении нее положительное решение", - подчеркнула собеседница. 

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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