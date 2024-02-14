Активист "Мусульманского единства" осужден по делу о наркотиках

14 февраля 2024, 20:56

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Суд в Баку переквалифицировал обвинение активисту движения "Мусульманское единство" Шахину Гадирли на более мягкую статью и приговорил к трем годам лишения свободы. Защита заявила, что следствие не предоставило доказательств вины Гадирли, а его признание было получено под пытками.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября 2022 года член движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Шахин Гадирли (также упоминался как Гадиров) был задержан силовиками на автобусной остановке, когда возвращался с работы домой. Родственникам сообщили о его задержании лишь 26 ноября. Ему предъявлено обвинение в причастности к незаконному обороту наркотиков в крупном размере, суд отправил его под стражу на четыре месяца. В ДМЕ назвали сфабрикованным дело Гадирли, посчитав это провокацией против организации.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня завершился процесс над Шахином Гадирли, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, по итогам судебного следствия обвинение было переквалифицировано с незаконного оборота наркотиков в крупном размере (статья 234.4.3 УК Азербайджана) на статью о незаконном приобретении, хранении, изготовлении, обработке, перевозке без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере (статья 234.1-1 Уголовного кодекса Азербайджана) и приговорил активиста к трем годам лишения свободы.

"К сожалению, суд лишь частично принял доводы защиты. Мы указали, что следствие, обвинив Гадирли в приобретении наркотиков "в целях продажи", не удосужилось представить даже формальных доказательств того, что он занимался торговлей наркотиками. При этом, согласно инструкциям Пленума Верховного суда, основаниями для обвинения в продаже наркотиков должны быть обнаружение у подозреваемого весов, расфасовка наркотиков на несколько мелких частей, сведения о потенциальных клиентах. Но ничего этого не было", - сказала адвокат.

Она отметила, что "объективным и справедливым решением по делу Гадирли должен был быть оправдательный приговор". "Достоверных доказательств принадлежности наркотиков Гадирли не было представлено, кроме как показаний, самих полицейских. При этом признательные показания у самого Гадирли были получены под пытками. У него в первое время после ареста оставались следы насилия на теле. Мы обращались в прокуратуру для расследования, но она "не установила факт пыток"", - продолжила Садыгова.

Она отметила, что защита подаст апелляцию на решение суда.

Ранее, супруга Гадирли Гюнель Гурбанлы заявила, что ее муж не совершал преступления. "Мой муж честный человек, верующий, живущий заботами своей семьи. По специальности он электрик. Шахин по заказам занимался проведением электролиний на строящихся или ремонтируемых объектах. В тот день его арестовали как раз после работы, когда возвращался домой. Стал бы человек, занимающийся наркоторговлей, заниматься пыльной работой, за которую платят небольшие деньги? И то, заказы не часто ему поступали. Мы жили скромно. Он единственный кормилец нашей семьи. Я не работаю, у нас четырехлетняя дочка. Шахина незаконно лишили свободы, а нашу семью оставили без кормильца", - отметила Гурбанлы в декабре 2022 года.

Гадирли - один из почти двухсот религиозных активистов и верующих, арестованных с осени 2021 года по обвинениям в незаконном обороте наркотиков, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сокоординатор союза "За свободу политзаключенным в Азербайджане" Эльшан Гасанов.

"Массовые аресты верующих происходили волнами по мере обострения отношений Азербайджана и Ирана. Каждый раз массовые аресты представлялись как "разоблачения иранских шпионов", но на самом деле практически всех обвиняли по делам о наркотиках. Причем обвинения выдвигались по самой тяжелой статье об приобретении, изготовлении и хранении наркотиков в целях продажи в крупном размере (статья 234.4.2. Уголовного кодекса Азербайджана), предусматривающей до 12 лет лишения свободы. Но в ходе судебного следствия обвинения разваливалось. Однако, поскольку дела носили политический характер, суды лишь меняли обвинения на более мягкую статью и выносили минимальные сроки – три или четыре года лишения свободы. Этот факт сам по себе показывает, что аресты проводились по какой-то разнарядке. Сначала разгоняли ажиотаж, а потом, понимая очевидную невиновность людей, им дают минимальные сроки, - сказал Гасанов.

Члены движения "Мусульманское единство" Самир Бабаев и Бахтияр Бабашов в ноябре 2023 года были приговорены к четырем годам заключения каждый по делам о наркотиках, после того как суд смягчил им обвинение. Такой же срок в июле 2023 года получил член движения "Мусульманское единство" Махир Азимов, суд переквалифицировал ему обвинение с торговли наркотиками на незаконный оборот наркотиков без цели сбыта в крупном размере. Религиозный активист Мурад Абдуллаев в ноябре 2023 года был приговорен к трем годам лишения свободы, также в связи с переквалификацией обвинения на более мягкую статью.

По словам Гасанова, в списке союза "За свободу политзаключенным в Азербайджане" из более чем 250 политзаключенных 183 верующих, и 170 из них были арестованы с осени 2021 года.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о приговоре Гадирли. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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