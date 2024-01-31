Ирина Скороварова оставлена под домашним арестом

31 января 2024, 11:43

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Апелляционная инстанция оставила в силе решение о домашнем аресте жительницы Таганрога Ирины Скороваровой, обвиненной по уголовному делу о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 11 января к Ирине Скороваровой пришли силовики с обыском по уголовному делу о дискредитации российской армии. На следующий день Таганрогский горсуд отправил ее под домашний арест на два месяца, до 11 марта. 15 января адвокат сообщил "Кавказскому узлу", что защита обжаловала это решение. Под домашним арестом Скороварова лишена возможности покупать продукты для 12-летней дочери и лекарства для пожилой бабушки, рассказал он.

Поводом для уголовного преследования стало видео о российском военном, опубликованное на странице Скороваровой в "Одноклассниках", рассказал ее адвокат. 21 января адвокат сообщил, что Ирине Скороваровой предъявлено обвинение в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы).

Суд оставил в силе решение о домашнем аресте Ирины Скороваровой, сообщает сегодня со ссылкой на ее адвоката Сергея Ковалевича правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Напомним, правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Скороварову политзаключенной. Ирина Скороварова обвинена в дискредитации армии за свою пацифистскую позицию, указали правозащитники и потребовали закрыть уголовное дело.

В 2023 году Ирина Скороварова была оштрафована по административной статье о дискредитации армии за пост в "Одноклассниках". В суде она заявила, что не дискредитировала армию, однако суд признал ее виновной.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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