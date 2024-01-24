24 января 2024, 08:34

Поставщик продуктов в школы Махачкалы оштрафован за поддельное масло

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал "Махачкалапродукт" за невыполнение требования изъять из оборота поддельное сливочное масло, которое поставлялось в городские школы.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года Комитет по ветеринарии сообщил, что в Махачкале выявлены факты поставки в пищеблоки школ поддельного сливочного масла и сыра, а также мяса птицы с истекшим сроком годности. Сведения о нарушениях были направлены в управления Россельхознадзора, Роспотребнадзора и в Минобрнауки.

"Махачкалапродукт" оштрафован на 150 тысяч рублей за невыполнение предписания Роспотребнадзора об изъятии из оборота фальсифицированной молочной продукции, сообщило вечером 23 января дагестанское управление Роспотребнадзора.

"В октябре прошлого года в образовательных учреждениях Махачкалы было выявлено в общей сложности 11 тонн поддельного сливочного масла. Единый поставщик МКУ «Махачкалапродукт» поставлял крупную партию в 119 детских организаций. Отобранные пробы не соответствовали требованиям безопасности молока и молочной продукции и стандартам ГОСТ", - пояснило ведомство в своем телеграм-канале.

За невыполнение предписания в отношении «Махачкалапродукта» было возбуждено административное дело по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ. "Суд удовлетворил заявление управления Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности МКУ «Махачкалапродукт» и назначил штраф 150 тысяч рублей", - говорится в публикации.

Часть 15 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение продавцом в установленный срок предписания федерального надзорного органа) предусматривает для юридических лиц штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Напомним, в апреле 2022 года были найдены нарушения при организации горячего питания в школах Махачкалы и поставки продуктов в них. В Минобрнауки был проведен обыск в связи с расследованием хищения продуктов, в котором обвинены начальник отдела "Махачкалапродукта" и сотрудники нескольких школ, заявил Следком.

Начальник отдела МКУ "Махачкалапродукт" и заведующие производством нескольких школ были заподозрены в присвоении продуктов, предназначенных для горячих обедов учеников начальных классов. По данным следствия, ущерб составил не менее 2,8 миллиона рублей.

В апреле 2023 года прокуратура сообщила, что заведующей производством одной из школ и сотруднику "Махачкалапродукта" предъявлены обвинения. Дело было передано в суд.

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Примечание:

"Минобрнауки приостановило работу двух школ в Акушинском районе", "Школа оказалась под угрозой закрытия после конфликта сельчан с чиновниками в Дагестане", "Ремонт в 11 школах Дагестана не успели закончить вовремя".

Автор: "Кавказский узел"

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