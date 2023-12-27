Найдены нарушения при поставке продуктов в школьные столовые Махачкалы

27 декабря 2023, 13:25

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В одну из махачкалинских школ поставлялось поддельное сливочное масло, в другой школе для питания детей использовали мясо с истекшим сроком годности, сообщили власти Дагестана.

В Махачкале выявлены факты поставки в пищеблоки городских школ фальсифицированной молочной продукции и мяса птицы с истекшим сроком годности, сообщает со ссылкой на Комитет по ветеринарии РИА "Дагестан".

По данным ведомства, один из поставщиков "был уличен в поставке фальсифицированного сливочного масла". При исследовании продукции в ветеринарной лаборатории выяснилось, что масло содержит растительные компоненты вместо натуральных жиров. Также был обнаружен сыр «Гауда» "с заменителем молочного жира 100%".

В другой школе был выявлен факт использования мяса птицы с истекшим сроком годности для приготовления горячих блюд. "Закупка и поставка продуктов должна осуществляться по типовым контрактам с выборочным лабораторным контролем, однако в данном случае требования не были соблюдены", - процитировало сообщение ведомства агентство.

Сведения о нарушениях были направлены в управления Россельхознадзора и Роспотребнадзора, а также в Минобрнауки, говорится в публикации.

"Кавказский узел" писал также, что 27 апреля 2022 года Минобрнауки Дагестана сообщило об обыске в министерстве в связи с найденными нарушениями при организации горячего питания в школах и поставкой продуктов в них. Обыск в Минобрнауки проводился в связи с расследованием хищения продуктов, в котором обвинены начальник отдела "Махачкалапродукта" и сотрудники нескольких школ, заявил Следком.

Начальник отдела МКУ "Махачкалапродукт" и заведующие производством нескольких школ Махачкалы были заподозрены в присвоении продуктов, предназначенных для горячих обедов учеников начальных классов. По данным следствия, ущерб составил не менее 2,8 миллиона рублей.

В апреле 2023 года прокуратура сообщила, что заведующей производством одной из школ Махачкалы и сотруднику "Махачкалапродукта" предъявлены обвинения по делу о хищении продуктов, предназначенных для школьной столовой. Дело было передано в суд.

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