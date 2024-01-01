Пикетчик в Махачкале выступил в поддержку палестинцев

01 января 2024, 15:24

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Журналист Идрис Юсупов* провел в центре Махачкалы одиночную акцию солидарности с жителями Палестины. Прошедший там же пикет журналиста Магомеда Магомедова в поддержку Абдулмумина Гаджиева вызвал оживленную реакцию прохожих.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня такой пикет провел заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Около места одиночного пикета Магомеда Магомедова, в отдалении от пикетчика, присутствовали другие коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудники полиции не предпринимали попыток помешать пикету Магомедова, они лишь подошли к пикетчику и записали его личные данные.

Прохожие фотографировали пикетчика и задавали Магомедову вопросы, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из друзей Гаджиева, присутствовавший на месте. "Людей достаточно [проходит мимо пикетчика], реагируют много. Подъехал парень на велосипеде и задавал [пикетчику] вопросы. Несколько девушек фотографировали и разговаривали [с Магомедовым]", - сказал он.

После того, как Магомедов закончил пикет, на том же месте провел одиночную акцию журналист "Нового дела" Идрис Юсупов*, сообщил в своем телеграм-канале "Черновик". Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой Юсупов держит в руках плакат с надписью "Свободу Палестине!". Неподалеку от пикетчика видны припаркованный полицейский автомобиль и сотрудник ДПС, стоящий у обочины дороги.

"Цель проведения пикета журналиста Идриса Юсупова (признан Минюстом России иноагентом, но оспаривает этот статус) – привлечь внимание мирового сообщества и СМИ к положению палестинского народа в Секторе Газа, защиты мирного населения от фактического геноцида", - говорится в публикации издания.

Напомним, Идрис Юсупов неоднократно проводил в центре Махачкалы одиночные пикеты солидарности с жителями Палестины, а также в защиту Абдулмумина Гаджиева.

25 декабря 2023 года после своего одиночного пикета в поддержку палестинцев Юсупов рассказал "Кавказскому узлу", что прохожие и водители менее активно, чем раньше, реагировали на акцию. Пикетчик объяснил это эмоциональной усталостью жителей Махачкалы от новостей о палестино-израильском конфликте.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

С 25 ноября по 7 декабря 2023 года в Махачкалу пятью группами прибыли 154 переселенца из Палестины. Они размещены на базе отдыха близ Махачкалы. Прибывшие получат статус беженцев, начато оформление им российских паспортов и других документов, а также решаются вопросы трудоустройства взрослых палестинцев и обучения детей, сообщило правительство республики.

Сами переселенцы попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы. Некоторые из них рассказали, что намерены получить российское гражданство. 23 декабря МВД отчиталось, что 45 беженцам вручены российские паспорта.

Отметим, что вынужденные переселенцы из Палестины прибыли также в Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край. В Нальчике палестинские беженцы столкнулись с отсутствием предложений о работе и нехваткой наличных денег. Они выразили надежду, что после Нового года власти решат вопрос обучения детей в местных школах.

В Дагестане и Чечне прием переселенцев из Палестины организован по инициативе федеральных властей, предположили кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев. Решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету, возразил политолог Сергей Жаворонков.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

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