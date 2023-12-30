Боец из Северной Осетии погиб в военной операции

30 декабря 2023, 22:39

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Роберт Кобесов убит в зоне боевых действий, сообщил глава Пригородного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 248 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Артур Найфонов стал 247-м военным из Северной Осетии, чью гибель в военной операции на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Житель села Тарское, 27-летний Роберт Кобесов погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Пригородного района Алан Гаглоев в своем Telegram-канале. За время службы он был награжден медалями "За отвагу, самоотверженность и личное мужество", За воинскую доблесть второй степени" и "За спасение погибавших", указано в сообщении.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 248 жителей Северной Осетии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 22.30 мск 30 декабря сообщили о гибели на Украине не менее 3171 бойца с юга России, в том числе 1552 - из СКФО и 1619 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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